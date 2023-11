Wszystko jest już jasne. Wiadomo, co z powrotem liderki reprezentacji Polski

Każdy zawodnik ma prawo do tego, aby od sportu wyczynowego trochę odpocząć i my taką szansę Monice dajemy. Przed tym sezonem rozmawiałam z nią i dałyśmy sobie czas do marca przyszłego roku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej w tej sprawie. W tym sezonie na trasach zobaczymy słowacką mistrzynię Anastazję Kuźminę, która po kilku latach postanowiła wrócić do rywalizacji. To pokazuje, że wszystko jeszcze przed Moniką. Nasza kadra już ubiegłej zimy startowała bez Moniki, więc nie będzie to nowość. Na pewno byłoby dobrze, gdyby w grupie była tak doświadczona i utytułowana zawodniczka, ale wierzę, że nasze biathlonistki pokażą postęp tej zimy

~ powiedziała Joanna Badacz, prezes PZBiath, w rozmowie z WP SportoweFakty.