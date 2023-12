Wielki awans Polki w Pucharze Świata. Dzielna walka polskiego 21-latka

Biathlon. Udany występ Anny Mąki

Dzielnie o kolejne punkty Pucharu Świata walczył Jan Guńk a. Niestety szansę na to stracił na strzelnicy, bo zanotował aż cztery "pudła". Tym samym z 37. pozycji zajmowanej po sprincie, spadł na 43. miejsce. Widać jednak, że 21-latek jest dobrze przygotowany biegowo do tego sezonu.

Polak na metę dotarł 4.00,9 sek. po triumfatorze, który został Szwed Sebastian Samuelsson, który miał trzy niecelne strzały. Tym samym zanotował on piątą wygraną w PŚ. Szwed zaatakował z czwartej pozycji. Drugi na mecie zameldował się lider po sprincie Niemiec Philipp Nawrath. On dwukrotnie przemierzał "ogródek". Do Szweda stracił 5,1 sek. Trzeci był Norweg Vetle Sjaastad Christiansen. On atakował z dziewiątej pozycji. W biegu pościgowym zaliczył tylko jedną karną rundę i na mecie zameldował się ze stratą 7,1 sek. do Szweda.