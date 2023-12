W hotelu padł strzał, zrobiło się niebezpiecznie. Mistrz olimpijski zdyskwalifikowany

Sturla Holm Laegrid to pięciokrotny mistrz świata, a przede wszystkim mistrz olimpijski w sztafecie z Pekinu. Norweg był jednym z kandydatów do walki o podium podczas biegu masowego w Pucharze Świata w Lenzerheide, ale nie został dopuszczony do startu. W oficjalnym komunikacie IBU poinformowała, że decyzja zostaje podjęta na podstawie incydentu z bronią w kwaterze drużyny norweskiej, gdzie podczas strzelania na sucho padł strzał. W zdarzeniu nie ucierpiały żadne osoby.