Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tajemnicza śmierć gwiazdora. Na jaw wychodzą nowe informacje

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Świat biathlonu pogrążył się w żałobie po tragicznej śmierci Siverta Guttorma Bakkena. 27-letni norweski zawodnik, który jeszcze niedawno rywalizował w Pucharze Świata i szykował się do walki o olimpijskie medale, został znaleziony martwy w hotelu we Włoszech. Teraz norweski związek przekazał nowe informacje na temat tragedii. Ujawniono m.in. co biathlonista miał na sobie w chwili śmierci.

Sportowiec ubrany w strój narciarski z numerem startowym trzyma narty, wokół widoczne światła stadionowe i zarys publiczności, klimat rywalizacji i emocji sportowych.
Sivert Guttorm Bakken nie żyjeKevin VoigtGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Sivert Guttorm Bakken należał do grona najbardziej utalentowanych norweskich biathlonistów młodego pokolenia. Na arenie międzynarodowej dał się poznać jako zawodnik o ogromnym potencjale i imponującej dynamice biegu. Jego największe sukcesy w Pucharze Świata przypadły na 2022 rok, kiedy triumfował w zawodach PŚ w Oslo, zapisując się w pamięci kibiców jako jeden z liderów reprezentacji Norwegii. Choć wkrótce potem jego karierę zahamowało zapalenie mięśnia sercowego, Bakken zdołał wrócić na trasy i ponownie rywalizować z najlepszymi.

Wszystko wskazywało na to, że przed 27-letnim sportowcem otwiera się kolejny ważny etap kariery. W najbliższych tygodniach miał walczyć o medale olimpijskie podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Jego forma oraz konsekwentna praca dawały podstawy do realnych nadziei na miejsce w olimpijskiej kadrze. Niestety, sportowe plany Bakkena zostały brutalnie przerwane.

Wąs Adama Małysza zagrożony! Oto reakcja legendy! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Sivert Guttorm Bakken nie żyje. Związek ujawnia kolejne informacje ws. śmierci biathlonisty

We wtorek ze świata biathlonu napłynęły tragiczne wieści. Sivert Guttorm Bakken został znaleziony martwy w pokoju hotelowym we Włoszech. Zawodnik przebywał w Lavaze na świątecznym zgrupowaniu wysokogórskim przed dalszą częścią sezonu. Zaledwie kilka dni wcześniej startował jeszcze w zawodach Pucharu Świata w Le Grand-Bornand. Przyczyna jego śmierci nie jest na ten moment znana.

Do sprawy odniósł się Norweski Związek Biathlonu, który wydał obszerny komunikat. Poinformowano w nim, że w chwili odnalezienia ciała Bakken miał na sobie maskę wysokościową, a federacja nie zna obecnie okoliczności związanych z jej nabyciem i używaniem. Zapowiedziano również, że sekcja zwłok zostanie przeprowadzona we Włoszech tuż po świętach Bożego Narodzenia. Związek podkreślił, że ściśle współpracuje z włoską policją, a zawodnicy oraz rodzina zmarłego objęci są wsparciem kryzysowym.

Głos zabrała także p.o. sekretarza generalnego związku, Emilie Nordskar. "To jest tragiczna sytuacja z wieloma niewyjaśnionymi kwestiami. Nasze myśli są przede wszystkim z rodziną Siverta i jego najbliższymi przyjaciółmi, którzy znajdują się teraz w bardzo trudnym okresie, dodatkowo przypadającym na czas świąteczny. Rozumiemy potrzebę mediów do uzyskiwania informacji, jednocześnie jednak kluczowe jest, aby policja oraz obecne na miejscu organy medycyny sądowej miały niezbędny spokój do przeprowadzenia swojej pracy i ustalenia faktycznych odpowiedzi" - przekazała, cytowana przez NRK.

Narciarz biegowy w stroju reprezentacji Norwegii podczas treningu na olimpijskim obiekcie, w tle widoczne elementy infrastruktury sportowej i zaśnieżone trybuny.
Sivert Guttorm BakkenDeFodi ImagesGetty Images
Biathlonista w sportowym stroju podczas wyścigu, na piersi numer startowy, na plecach karabin, dynamiczna scena w zimowym otoczeniu lasu.
Sivert Guttorm BakkenDeFodi ImagesGetty Images
Sportowiec w sportowym stroju zimowym z czapką i okularami przeciwsłonecznymi na głowie trzyma w dłoniach puchar, uśmiecha się szeroko, w tle widoczne są rozmazane postacie oraz pionowe, smukłe maszty.
Sivert Guttorm BakkenDeFodi ImagesGetty Images
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja