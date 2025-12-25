Sivert Guttorm Bakken należał do grona najbardziej utalentowanych norweskich biathlonistów młodego pokolenia. Na arenie międzynarodowej dał się poznać jako zawodnik o ogromnym potencjale i imponującej dynamice biegu. Jego największe sukcesy w Pucharze Świata przypadły na 2022 rok, kiedy triumfował w zawodach PŚ w Oslo, zapisując się w pamięci kibiców jako jeden z liderów reprezentacji Norwegii. Choć wkrótce potem jego karierę zahamowało zapalenie mięśnia sercowego, Bakken zdołał wrócić na trasy i ponownie rywalizować z najlepszymi.

Wszystko wskazywało na to, że przed 27-letnim sportowcem otwiera się kolejny ważny etap kariery. W najbliższych tygodniach miał walczyć o medale olimpijskie podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Jego forma oraz konsekwentna praca dawały podstawy do realnych nadziei na miejsce w olimpijskiej kadrze. Niestety, sportowe plany Bakkena zostały brutalnie przerwane.

Sivert Guttorm Bakken nie żyje. Związek ujawnia kolejne informacje ws. śmierci biathlonisty

We wtorek ze świata biathlonu napłynęły tragiczne wieści. Sivert Guttorm Bakken został znaleziony martwy w pokoju hotelowym we Włoszech. Zawodnik przebywał w Lavaze na świątecznym zgrupowaniu wysokogórskim przed dalszą częścią sezonu. Zaledwie kilka dni wcześniej startował jeszcze w zawodach Pucharu Świata w Le Grand-Bornand. Przyczyna jego śmierci nie jest na ten moment znana.

Do sprawy odniósł się Norweski Związek Biathlonu, który wydał obszerny komunikat. Poinformowano w nim, że w chwili odnalezienia ciała Bakken miał na sobie maskę wysokościową, a federacja nie zna obecnie okoliczności związanych z jej nabyciem i używaniem. Zapowiedziano również, że sekcja zwłok zostanie przeprowadzona we Włoszech tuż po świętach Bożego Narodzenia. Związek podkreślił, że ściśle współpracuje z włoską policją, a zawodnicy oraz rodzina zmarłego objęci są wsparciem kryzysowym.

Głos zabrała także p.o. sekretarza generalnego związku, Emilie Nordskar. "To jest tragiczna sytuacja z wieloma niewyjaśnionymi kwestiami. Nasze myśli są przede wszystkim z rodziną Siverta i jego najbliższymi przyjaciółmi, którzy znajdują się teraz w bardzo trudnym okresie, dodatkowo przypadającym na czas świąteczny. Rozumiemy potrzebę mediów do uzyskiwania informacji, jednocześnie jednak kluczowe jest, aby policja oraz obecne na miejscu organy medycyny sądowej miały niezbędny spokój do przeprowadzenia swojej pracy i ustalenia faktycznych odpowiedzi" - przekazała, cytowana przez NRK.

