Szokujące słowa mistrzyni olimpijskiej. "Rosjanie nie powinni klękać przed MKOl"

Dopuszczenie sportowców z Rosji do igrzysk olimpijskich, w neutralnym statusie bez narodowych symboli, wzbudziło ogromne kontrowersje właściwie u wszystkich członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Również u samych Rosjan, którzy nie chcą zgodzić się na to, by znów występować bez hymnu i flagi. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w biathlonie Swietłana Iszmuratowa w rozmowie z "Ria Novosti" stwierdziła, że powinno się po raz drugi "klękać przed MKOL".