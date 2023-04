Łukaszenka, prywatnie wielki fan sportu, od samego początku wojny w mniej lub bardziej bezpośredni sposób wspierał działania kremlowskich wojsk i Władimira Putina. Stąd wielu sportowców z Białorusi wybrało emigrację, nie godząc się, by swoimi startami firmować zbrodniczy reżim.

"Ci, którzy zostali, są za Łukaszenką"

Wspominała o tym zresztą Kryscina Cimanouska, sprinterka, która uciekła z kraju i teraz reprezentuje Polskę . - Ci, którzy zostali, są za Łukaszenką i za wojną w Ukrainie . Nie chcę startować z nimi na jednym torze. Może to mocna opinia, ale nie chcę stać obok nich. I myślę, że dużo jest takich jak ja - mówi wprost. - Teraz prawie wszyscy sportowcy, którzy zostali, popierają wojnę. Ci, którzy byli przeciwko, mają takie problemy, jak ja.

Białorusini zresztą wykorzystują propagandowo wszystkie swoje starty, co widzimy chociażby na przykładzie Aryny Sabalenki, o której zresztą sam Łukaszenka mówi, że ma wpływ na zawodniczkę i czasem "interweniuje" u niej . Związki dyktatora ze sportowcami są dość głębokie, stąd niektórych dziwi, że Białorusini bywają traktowani nieco inaczej.

Koronnym przykładem jest piłka nożna. UEFA nie zdecydowała się na zawieszenie białoruskiej reprezentacji, co niebawem może zresztą poskutkować rezygnacją z gry kadry Ukrainy, która dostała państwowe polecenie, by nie rywalizować w zawodach, do których dopuszczeni są Rosjanie i Białorusini.