Świat biathlonu zszokowany zachowaniem Belga. "Traktuj broń z szacunkiem"

Biathlon. Kuriozalne zachowanie Belga mogło skończyć się tragicznie

- Wiem, że nie było to niebezpieczne, bo w karabinie nie było amunicji. Starałem się utrzymywać broń z dala od mojej twarzy. [...] Musiałem zrobić to, co mogłem, by kontynuować bieg. Myślałem, że szybko sam to załatwię - bronił się z kolei w rozmowie z telewizją NRK Langer.