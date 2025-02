Straszliwe gapiostwo Polki w mistrzostwach świata. Sędziowie byli bezwzględni, gigantyczna kara

Jak się okazało, Polka źle policzyła rundy karne po jednej z wizyt na strzelnicy. Pobiegła o jedną za mało, co nie uciekło uwadze sędziów.

Sędziowie ukarali Natalię Sidorowicz w MŚ. "Nigdy mi się to nie zdarzyło"

Sidorowicz ostatecznie miała siedem pudeł na strzelnicy. Więcej miały tylko trzy inne biathlonistki. Jakby tego było mało, to sędziowie do wyniku Polki dołożyli dwie minuty za to, że ominęła rundę karną.