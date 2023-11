Słaby start Polaków w PŚ. Było blisko zdublowania. Uciekli w ostatniej chwili

Biathlon. Polacy uciekli przed zdublowaniem

Polacy po pierwszej zmianie byli na 15. pozycji. Po występie Guńki Biało-Czerwoni awansowali o jedną lokatę. Guńka zaliczył 10. czas na swojej zmianie. Niestety na kolejnej Polacy spadli na 16. pozycję. Wszystko za sprawą dodatkowych 150 metrów Badacza. Jakieła miał już tylko jedno zadanie. Uciekał przed tym, by nie zostać zdjętym z trasy z powodu zdublowania naszej sztafety. I to mu się udało. Niemalże w ostatniej chwili. Gdyby w czasie ostatniej wizyty na strzelnicy spędził nieco więcej czasu, to sędziowie nie wypuściliby już Polaka na trasę.