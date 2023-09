Skandal w rosyjskiej armii. Trener biathlonu ukradł tysiące sztuk amunicji

W ponad 130 oświadczeniach podał nieprawdziwą informację o całkowitym zużyciu amunicji. W ten sposób udało mu się zgromadzić do dalszej sprzedaży ponad 11 tys. nabojów kalibru 5,66 mm za kwotę 83 tys. rubli. Skradzione naboje miały zostać sprzedane sportowcom zajmującym się strzelectwem. W lipcu 2022 roku, sprzedając ojcu swojego ucznia 50 sztuk nabojów sportowych i myśliwskich, mężczyzna został zatrzymany na miejscu przez pracowników oddziału okręgowego FSB Rosji

Trener biathlonu postawiony w stan oskarżenia. Grozi mu surowa kara

Przeciwko mężczyźnie wszczęto postępowanie karne w sprawie przywłaszczenia i nielegalnej sprzedaży amunicji do broni palnej. Grozi mu do 8 lat więzienia .

Sprawę komentują rosyjskie media, co sprawia, że proceder musiał być poważny. Jednocześnie potwierdza to doniesienia Ukraińców, a także zachodnich analityków, o tym, że magazynowy stan sprzętu w rosyjskiej armii jest daleki od tego, co deklarują tamtejsi dowódcy.