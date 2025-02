Ruszają mistrzostwa świata w biathlonie. Znamy polską kadrę

Jeden debiutant w składzie Polski na MŚ

- Przygotowania do mistrzostw świata spędziłyśmy na wysokości w Martell. Miałyśmy tam tygodniowy obóz przygotowawczy, dlatego myślę, że tutaj wysokość nas nie pokona. A co do mojej dyspozycji: na pewno czuję, że jest lepiej niż w ubiegłym trymestrze. Nie ma co ukrywać, że nie szło mi zbyt dobrze. Teraz na trasie jest lepiej i czuję tę energię. W przypadku strzelnicy powoli odzyskuję pewność siebie, więc myślę, że do startów już będzie dobrze. Nie mogę się już doczekać i spoglądam w przyszłość z czystą głową i optymizmem - powiedziała przed mistrzostwami Joanna Jakieła.