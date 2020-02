Rosyjscy biathloniści, którzy wygrali sztafetę 4x7,5 km podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku, mogą stracić złoty medal. To dlatego, że jeden z nich Jewgienij Ustiugow został uznany winnym złamania przepisów antydopingowych.

Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) poinformowała, iż anulowane zostały wszystkie wyniki 34-letniego Ustiugowa z okresu między 27 sierpnia 2013 roku a końcem sezonu 2013/14, a samego zawodnika, który zakończył już karierę, zdyskwalifikowano na dwa lata.

To oznacza, że IBU nie uznaje zwycięstwa Rosjan w sztafecie w Soczi. Do tej decyzji musi się teraz ustosunkować Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przychylenie się do niej oznaczać będzie, że triumfatorzy zostaną zdyskwalifikowani i będą musieli oddać olimpijskie złoto. Ustiugowowi przysługuje jednak prawo odwołania się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS).

W Soczi Ustiugow biegł na trzeciej zmianie. Wraz z Dmitrijem Małyszką, Antonem Szypulinem i Aleksiejem Wołkowem Rosjanie wyprzedzili Niemców o 3,5 s, a trzecie miejsce zajęli Austriacy. Brązowy medal może trafić do Norwegów, w których składzie był m.in. Ole Einar Bjoerndalen. Byłby to jego 14. krążek w historii występów na olimpiadzie.

W sobotę w Anterselvie IBU nałożyła również dwuletnią dyskwalifikację na Rosjankę Swietłanę Slepcową. Anulowano wszystkie jej wyniki między 22 marca 2013 roku a końcem sezonu 2013/14. 33-letnia Slepcowa, która również nie jest już aktywną zawodniczką, także ma na koncie złoty medal igrzysk w sztafecie, ale wywalczony z Vancouver w 2010 roku.

IBU stwierdziła, iż dane obojga biathlonistów z moskiewskiego laboratorium antydopingowego zostały zmanipulowane. Określono również, że Ustiugow przyjmował steryd oxandrolon, natomiast Slepcowa - ostarynę (enobosarm), tj. substancję wpływającą na przyrost masy mięśniowej.