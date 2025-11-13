Rosyjscy sportowcy są wykluczeni z udziału w międzynarodowych zawodach od początku 2022 roku. Ma to oczywiście związek z napaścią zbrojną na Ukrainę. Jest jednak wiele federacji sportowych, które uchyliło im furtkę i pod specjalnymi warunkami mogą brać udział w mistrzostwach świata czy Europy. Najbardziej jaskrawym przykładem jest gimnastyka. Kilka dni temu zakończyły się mistrzostwa świata w Dżakarcie, a Angielina Mielnikowa była jedną z największych gwiazd. Prezydent Rosji, Władimir Putin wykorzystał więc okazję i nadał specjalny telegram skierowany do gimnastyczki.

Rosjanie marzą o powrocie na salony. Brutalna odpowiedź

Rosjanie coraz mocniej walczą o powrót na salony. Ostatnio największym echem odbiła się decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), która podtrzymała swoje ustalenia, że rosyjscy i białoruscy sportowcy - nawet jako neutralni zawodnicy - nie będą mogli startować w najbliższym sezonie. To wręcz rozwścieczyło Rosjan, którzy złożyli odwołanie do Sportowego Trybunału Arbitrażowego (CAS).

Rosjanie kochają sporty zimowe. Wykluczenie z zawodów hokejowych i narciarskich mocno boli także samego Władimira Putina. Ostatnio Rosjanie wymarzyli sobie, że dobrze byłoby wrócić do zawodów pod egidą Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). Portal VseProSport.ru zwrócił się do przedstawicieli o jasną wykładnię w tym temacie.

Obecnie nie ma żadnych zmian w przepisach IBU dotyczących sankcji nałożonych na rosyjskich i białoruskich sportowców. Decyzja Kongresu IBU z 2022 roku nadal obowiązuje

To praktycznie kończy temat i ucina wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnego powrotu sportowców z Rosji w zawodach biathlonowych w najbliższym sezonie, a także Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku).

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Rosjanie walczą o powrót. Nagle pojawił się komunikat. To rozwiało wątpliwości TOBIAS SCHWARZ AFP

Rosjanie walczą o powrót. Nagle pojawił się komunikat. To rozwiało wątpliwości FREDRIK SANDBERG AFP

Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FIS Hendrik Schmidt AFP