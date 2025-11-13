Rosjanie walczą o powrót. Nagle pojawił się komunikat. To rozwiało wątpliwości
Sportowcy z Rosji coraz głośniej domagają się powrotu na areny międzynarodowe. Część federacji światowych dopuszcza taką możliwość pod pewnymi warunkami, ale nie wszystkie. Teraz Rosjanie marzyli o tym, aby wrócić do zawodów rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). Dostali odpowiedź, która rozwiała wszelkie wątpliwości.
Rosyjscy sportowcy są wykluczeni z udziału w międzynarodowych zawodach od początku 2022 roku. Ma to oczywiście związek z napaścią zbrojną na Ukrainę. Jest jednak wiele federacji sportowych, które uchyliło im furtkę i pod specjalnymi warunkami mogą brać udział w mistrzostwach świata czy Europy. Najbardziej jaskrawym przykładem jest gimnastyka. Kilka dni temu zakończyły się mistrzostwa świata w Dżakarcie, a Angielina Mielnikowa była jedną z największych gwiazd. Prezydent Rosji, Władimir Putin wykorzystał więc okazję i nadał specjalny telegram skierowany do gimnastyczki.
Rosjanie marzą o powrocie na salony. Brutalna odpowiedź
Rosjanie coraz mocniej walczą o powrót na salony. Ostatnio największym echem odbiła się decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), która podtrzymała swoje ustalenia, że rosyjscy i białoruscy sportowcy - nawet jako neutralni zawodnicy - nie będą mogli startować w najbliższym sezonie. To wręcz rozwścieczyło Rosjan, którzy złożyli odwołanie do Sportowego Trybunału Arbitrażowego (CAS).
Rosjanie kochają sporty zimowe. Wykluczenie z zawodów hokejowych i narciarskich mocno boli także samego Władimira Putina. Ostatnio Rosjanie wymarzyli sobie, że dobrze byłoby wrócić do zawodów pod egidą Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). Portal VseProSport.ru zwrócił się do przedstawicieli o jasną wykładnię w tym temacie.
Obecnie nie ma żadnych zmian w przepisach IBU dotyczących sankcji nałożonych na rosyjskich i białoruskich sportowców. Decyzja Kongresu IBU z 2022 roku nadal obowiązuje
To praktycznie kończy temat i ucina wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnego powrotu sportowców z Rosji w zawodach biathlonowych w najbliższym sezonie, a także Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku).