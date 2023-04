Rosjanie bronią skompromitowanego działacza. W tle ohydne zarzuty

Były szef Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) Anders Besseberg został oficjalnie oskarżony przez prokuratorów w Norwegii o korupcję na wielką skalę w okresie, gdy kierował tą organizacją. Głównie zarzuca mu się tuszowanie dopingowych wpadek zawodników z Rosji. I to właśnie z tego kraju miał otrzymywać łapówki, w bardzo różnej postaci. Sami Rosjanie jednak bronią go argumentując, że to człowiek, który przez lata popularyzował biathlon.