Szwedzi wygrali rywalizację sztafet 4x7,5 km w zawodach biathlonowego Pucharu Świata w Hochfilzen. Polacy - w składzie: Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Wojciech Skorusa, Marcin Szwajnos - zajęli 19. miejsce ze stratą 5.32,9 do zwycięzców.

Były to drugie zmagania sztafet w tym sezonie. Tydzień temu triumfowali Norwegowie przed Szwedami. Obie ekipy ponownie walczyły o zwycięstwo, ale tym razem lepsza okazała się reprezentacja "Trzech Koron".

Na ostatniej zmianie świetnie spisał się Sebastian Samuelsson, który dotarł do mety 5,7 s przed Norwegiem Johannesem Thingnesem Boe. Trzecie miejsce zajęli Niemcy. Ich strata była już jednak wyraźna - 44,1 s.



To było dopiero trzecie niepowodzenie Norwegów w 11 ostatnich sztafetach.



Polacy choć na strzelnicy spisywali się solidnie i nie mieli żadnej karnej rundy, to jednak bardzo odstawali biegowo.



Wyniki sztafety:

1. Szwecja 1:16.31,5 (0 karnych rund + 8 doładowań)

(Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)

2. Norwegia strata 5,7 (1+11)

(Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe)

3. Niemcy 44,1 (0+7)

(Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Horn)

4. Rosja 1.13,5 (1+9)

5. Czechy 1.35,1 (0+6)

6. Francja 1.51,3 (3+12)

...

19. Polska 5.32,9 (0+11)

(Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Wojciech Skorusa, Marcin Szwajnos)