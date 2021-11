As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 49% Dawid Tomala 51%

Mistrzyni świata Davidova była bezbłędna na strzelnicy, triumfowała w zawodach i objęła prowadzenie w klasyfikacji PŚ. Wyprzedziła Austriaczkę Lisę Theresę Hauser i Niemkę Denise Herrmann. Obie miały po jednej pomyłce w strzelaniu, co sprawiło, że do ich czasu doliczono karną minutę. Ale i bez niej osiągnęłyby czasy gorsze od Czeszki; Hauser straciła 1.17,7, a była biegaczka Herrmann 1.23,0.

Na czwartej pozycji uplasowała się Białorusinka Dzinara Alimbekawa, na piątej Rosjanka Uliana Nigmatulina (wcześniej pod nazwiskiem Kajszewa) i na szóstej Kanadyjka Emma Lunder.

Dopiero dziesiąta była Norweżka Marte Olsbu Roeiseland, a jeszcze gorzej spisała się jej rodaczka Tiril Eckhoff - 30. lokata. Pierwsza miała trzy niecelne strzały, a druga - pięć.

Polki na dalekich pozycjach - 45. Mąka miała trzy karne minuty, 47. Kamila Żuk - cztery, 60. Monika Hojnisz-Staręga - też cztery, a debiutująca Magda Piczura po trzech niecelnych strzałach uplasowała się na 83. miejscu.

Wyniki - kobiety, 15 km:

1. Marketa Davidova (Czechy) 42.43,5 (0 karnych minut)

2. Lisa Theresa Hauser (Austria) strata 1.17,7 (1)

3. Denise Herrmann (Niemcy) 1.23,0 (1)

4. Dzinara Alimbekawa (Białoruś) 1.46,0 (2)

5. Uliana Nigmatulina (Rosja) 2.04,0 (1)

6. Emma Lunder (Kanada) 2.05,2 (1)

...

45. Anna Mąka (Polska) 5.08,3 (3)

47. Kamila Żuk (Polska) 5.15,2 (4)

60. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 5.39,9 (4)

83. Magda Piczura (Polska) 7.18,4 (3)