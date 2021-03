PŚ w biathlonie. Zacięta walka o Kryształową Kulę, Laegreid się nie poddaje

Niedzielny bieg ze startu wspólnego w szwedzkim Oestersund zadecyduje o tym, który z biathlonistów wywalczy Kryształową Kulę za sezon 2020/21. W sobotę Sturla Holm Laegreid wygrał bieg na dochodzenie przed Johannesem Thingnesem Boe. Obu panów dzielą... cztery punkty.

Wydawało się, że po przejściu na emeryturę Martina Fourcade'a Norweg Johannes Thingnes Boe zdominuje biathlonową rywalizację na lata. Okazało się jednak, że na własnym podwórku wyrósł mu godny rywal. 24-letni Laegreid jest niespodzianką tego sezonu. Dotychczas mało znany Norweg imponuje skutecznością na strzelnicy i bardzo dobrym przygotowaniem biegowym.

Udowodnił to właśnie w sobotę. Dzień wcześniej w sprincie zajął szóste miejsce i do triumfatora Włocha Lukasa Hofera stracił 31,9 s. I w biegu na dochodzenie nic nie wskazywało na to, że nagle będzie na czele. Zadecydowało o tym ostatnie strzelanie. Prowadzący wówczas Johannes Thingnes Boe trzy razy spudłował, a Laegreid był bezbłędny. Na trasę wybiegł, kiedy jego największy rywal "kręcił" jeszcze karne kółka.

Mimo że Boe jest znakomicie przygotowany, to nie dogonił reprezentacyjnego kolegi. Ostatecznie na mecie różnica między nimi wyniosła 22,6 s. A trzeci był zwycięzca sprintu Hofer - ze stratą 32,4 s.

Na strzelnicy panowały w sobotę bardzo trudne warunki. Wiał silny wiatr i żaden z 59 startujących zawodników, nie był bezbłędny. W tym elemencie Laegreid spisał się jednak całkiem nieźle, bo pomylił się tylko dwukrotnie (na 20 prób). Boe - triumfator PŚ w poprzednich dwóch sezonach - miał trzy pudła, a Hofer cztery.

Przed ostatnim biegiem - ze startu wspólnego w niedzielę - Boe ma cztery punkty przewagi nad Laegreidem. Trzeci Francuz Quentin Fillon Maillet ma już ponad 100 punktów straty.

Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji biegu na dochodzenie wywalczył Laegreid, ale miał... tyle samo punktów co Boe. Z kolei w sprincie najlepszy w tym sezonie okazał się Boe.

Reprezentacja Polski nie zgłosiła się do finałowych zawodów w Szwecji. Zamiast tego kadrowicze rywalizują w Dusznikach-Zdroju o medale mistrzostw kraju.

Wyniki:

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 32.40,5 (2 karne rundy)

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) strata 22,6 (3)

3. Lukas Hofer (Włochy) 32,4 (4)

4. Sebastian Samuelsson (Szwecja) 51,1 (6)

5. Erik Lesser (Niemcy) 56,3 (2)

6. Martin Ponsiluoma (Swecja) 1.02,5 (4)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 25 z 26 zawodów):

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 1038 pkt

2. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 1034

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 915

4. Tarjei Boe (Norwegia) 882

5. Johannes Dale (Norwegia) 829

6. Sebastian Samuelsson (Szwecja) 817

...

96. Grzegorz Guzik (Polska) 2

100. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 1

Klasyfikacja końcowa biegu na dochodzenie:

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 306 pkt

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 306

3. Emilien Jacquelin (Francja) 286

