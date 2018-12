Norweżka Marte Olsbu Roeiseland obroniła pierwsze miejsce z piątkowego sprintu i wygrała w Novym Mescie także bieg na dochodzenie na 10 km biathlonowego Pucharu Świata. Monika Hojnisz zajęła 16., a Kinga Zbylut - 19. miejsce.

Zbylut przystąpiła do sobotnich zmagań na ósmym miejscu z niewiele ponad pół minuty straty do Norweżki. Popełniła jednak trzy błędy na strzelnicy i spadła o 11 lokat. Znacznie poprawiła się za to Hojnisz, która startowała z 40. pozycji. Miała dwa niecelne strzały.

Olsbu Roeiseland odniosła drugie w karierze zwycięstwo w PŚ. Drugie miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej Włoszka Dorothea Wierer, a trzecia była Szwedka Hanna Oeberg.

Hojnisz awansowała z szóstego miejsca na piąte w klasyfikacji generalnej, ale jej strata do czołówki jest coraz większa. Polka zgromadziła 213 punktów w siedmiu startach, a Wierer ma o 105 więcej. Zbylut jest na 42. pozycji - 56 pkt.



Wyniki:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 29.53,5 (2 karne rundy)



2. Dorothea Wierer (Włochy) strata 0,2 s (1)



3. Hanna Oeberg (Szwecja) 4,7 (1)



4. Lisa Vittozzi (Włochy) 53,9 (1)



5. Laura Dahlmeier (Niemcy) 54,2 (2)

6. Vanessa Hinz (Niemcy) 55,8 (0)...



16. Monika Hojnisz (Polska) 1.59,5 (2)



19. Kinga Zbylut (Polska) 2.20,2 (3)



Klasyfikacja PŚ (po 7 zawodach):

1. Dorothea Wierer (Włochy) 338 pkt



2. Paulina Fialkova (Słowacja) 291



3. Lisa Vittozzi (Włochy) 268



4. Kaisa Makarainen (Finlandia) 250



5. Monika Hojnisz (Polska) 213



6. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 209...



42. Kinga Zbylut (Polska) 56

Zdjęcie Marte Olsbu Roeiseland na trasie / AFP