Liderka klasyfikacji generalnej biathlonowego Pucharu Świata Włoszka Dorothea Wierer triumfowała w sobotnim biegu na dochodzenie na 10 km w Anterselvie. Polki nie startowały.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwycięstwo Krafta i rekord skoczni Kamila Stocha w Sapporo. Wideo © 2019 Associated Press

Druga była dwukrotna mistrzyni olimpijska Niemka Laura Dahlmeier, a trzecia Włoszka Lisa Vittozzi.

Reklama

Zajmująca 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biathlonie Monika Hojnisz nie wystartowała. Taką decyzję zawodniczka podjęła po konsultacji z trenerką Nadią Biłową już kilka dni wcześniej, choć w czwartek zajęła szóste miejsce w sprincie na 7,5 km i bez problemu awansowała do sobotnich zawodów. Ma także pewne miejsce w rywalizacji w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km w niedzielę, w której ma wziąć udział.

W sobotę nie wystartowały także pozostałe Polki, które zakwalifikowały się do biegu na dochodzenie - Kamila Żuk (51. w sprincie) i Karolina Pitoń (55.). Żuk wyjechała już do słowackiego Osrblie, gdzie przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów.

wha/ pp/