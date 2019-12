Od piątku do niedzieli w austriackim Hochfilzen biathloniści powalczą o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W pierwszej rundzie w Oestersund zgodnie z oczekiwaniami najlepiej z polskiej kadry spisała się Monika Hojnisz-Staręga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biathlonistka Koukalova niespodziewanie zakończyła karierę. Przez lata zachwycała na trasach biegowych. Wideo INTERIA.PL

28-letnia chorzowianka najpierw zajęła 20. miejsce w sprincie, a później była ósma w biegu indywidualnym. Tym samym potwierdziła niezłą dyspozycję z poprzedniego sezonu, który zakończyła na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ. Przed nią w dziesiątce zmieściła się dotychczas tylko jedna Polka - Krystyna Guzik w sezonie 2015/16 również była dziesiąta.

Reklama

Hojnisz-Staręga jest obecnie sklasyfikowana na 13. pozycji z 55 punktami. Prowadzi triumfatorka poprzedniego sezonu Włoszka Dorothea Wierer - 96 pkt.

- Zobaczymy, co nas spotka w Hochfilzen, bo prognozy zamiast słońca przewidują śnieżyce. Czekają nas cztery dni wypoczynku, trzeba to dobrze wykorzystać, bo kolejny Puchar Świata to trzy starty z rzędu. Zmęczenie będzie się więc nakładało na siebie - mówiła Polka po ostatnim występie w Szwecji.