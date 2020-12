Białorusinka Dzinara Alimbiekawa wygrała sprint na 7,5 km biathlonowego Pucharu Świata w austriackim Hochfilzen. Polki spisały się słabo. Najlepsza z "Biało-Czerwonych" Kamila Żuk zajęła dopiero 49. miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kolejne zwycięstwo Egnera Graneruda w Niżnym Tagile. wideo © 2020 Associated Press

Karuzela PŚ przeniosła się z fińskiego Kontiolahti do Hochfilzen, gdzie również odbędą się dwie rundy.



W najbliższy weekend na starcie nie zobaczymy liderki "Biało-Czerwonych" Moniki Hojnisz-Staręgi, którą wyeliminowała infekcja gardła. Trener Polek Michael Greis zdecydował, że jej miejsce w piątkowym sprincie zajmie Joanna Jakieła.



Jako pierwsza z naszych biathlonistek na trasę ruszyła Kamila Żuk. 23-letnia zawodniczka pierwsze strzelanie zaczęła bardzo dobrze. Cztery pociski umieściła w celu, ale niestety ostatni strzał spudłowała, co oznaczało, że musi pokonać karną rundę. Tylko bezbłędny wynik w "stójce" dawał jej szansę na dobrą lokatę. Kolejne dwie karne rundy sprawiły, że nawet o pucharowych punktach nie miała co myśleć. Ostatecznie Żuk zajęła 49. miejsce. Do zwyciężczyni straciła 1.46,1.



Pozostałe reprezentantki Polski nie spisały się lepiej. Kinga Zbylut z dwoma pudłami uplasowała się tuż za Żuk (strata 1.49,3). Obie zakwalifikowały się do niedzielnego biegu pościgowego.



Joanna Jakieła spudłowała dwukrotnie (65. miejsce), a Karolina Pitoń musiała przebiec aż cztery karne rundy i została sklasyfikowana na 92. pozycji.



W Kontiolahti prym wiodły Szwedki z Hanną Oeberg na czele. W Hochfilzen brylowały inne zawodniczki. Sprint wygrała Dzinara Alimbiekawa, która nie pomyliła się ani razu na strzelnicy i bardzo dobrze pobiegła. Dla Białorusinki to pierwszy w karierze triumf w zawodach PŚ.



Drugie miejsce zajęła Norweżka Tiril Eckhoff (jedna karna runda, strata 8,5 s), a trzecia była Niemka Franziska Preuss (jedna karna runda, strata 9,9 s).

Reklama

RK

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!