PŚ w biathlonie. Pozytywny wynik testu w polskiej ekipie

Jeden z członków polskiej ekipy, która w Kontiolahti szykuje się do inauguracji Pucharu Świata w biathlonie, miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. "Start zawodników nie jest w żaden sposób zagrożony" - przekazał prezes związku Zbigniew Waśkiewicz.

"Nie chodzi o zawodnika, lecz o pracownika technicznego, który już przeszedł zakażenie, a teraz wyszedł mu ponownie pozytywny wynik testu. Metodologia postępowania jest taka, że jeśli ktoś udowodni, że już chorował i wyzdrowiał, to wtedy kwarantanna zostanie cofnięta. Na razie kazano mu czekać w pokoju hotelowym do momentu, aż dostarczy dokumenty potwierdzające, że już chorował. Po południu je przedstawi i wszystko będzie OK" - powiedział szef PZBiath.

O pozytywnych wynikach testu zawodnikow bądź członków ekip szykujących się w Finlandii do zaplanowanych na sobotę pierwszych zawodów sezonu 2020/21 informuje regularnie Międzynarodowa Unia Biathlonowa (IBU).

W przypadku zespołów Rumunii i Mołdawii na kwarantannę skierowani zostali praktycznie wszyscy, więc biathloniści z tych krajów - z jednym wyjątkiem - nie wystąpią w Kontiolahti.

Koronawirusa wykryto też w ekipach łotewskiej, rosyjskiej, francuskiej i słowackiej, a podobnie jak w przypadku biało-czerwonych jeden pozytywny wynik był również wśród Włochów.

W sobotę w Kontiolahti odbędą się biegi na 15 km kobiet i 20 mężczyzn, a w niedzielę w programie są sprinty (7,5 i 10 km).

