Biathlonistka Kamila Żuk, której z powodu kontuzji zabrakło w ubiegłotygodniowych zawodach Pucharu Świata w Novym Mescie, wróciła do składu kadry na rywalizację w Kontiolahti. Zmagania przedostatniej rundy cyklu w Finlandii potrwają od czwartku do niedzieli.

Żuk zajmuje 37. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ i jest pod tym względem drugą najlepszą Polką. Liderką kadry jest Monika Hojnisz-Staręga, która w niedzielę w Czechach zajęła szóste miejsce w biegu ze startu wspólnego.

Dwa tygodnie wcześniej w tej samej konkurencji 28-letnia chorzowianka o trzy sekundy przegrała walkę o brązowy medal mistrzostw świata w Anterselvie ze Szwedką Hanną Oeberg. Od początku sezonu w pierwszej dziesiątce zawodów PŚ znalazła się już osiem razy, co nie udało się nigdy żadnej innej polskiej biathlonistce.

Obecnie Hojnisz-Staręga zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zgromadziła 422 punkty. Do dziesiątej Francuzki Julii Simon traci 45 pkt, a do końca sezonu pozostały jeszcze po dwa sprinty i biegi na dochodzenie oraz jeden bieg ze startu wspólnego - łącznie maksymalnie 300 pkt.

"Celem jest miejsce w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej na koniec sezonu, choć zdaję sobie sprawę, że nie będzie o to łatwo. Chciałoby się również w którymś z biegów stanąć na podium. Na pewno pomogłoby to w realizacji tego pierwszego celu" - powiedziała Hojnisz-Staręga, cytowana w portalu biathlon.pl.

Polskę w Kontiolahti reprezentować będzie także Kinga Zbylut, a w rywalizacji mężczyzn - Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec.

W klasyfikacji generalnej prowadzą broniąca Kryształowej Kuli Włoszka Dorothea Wierer oraz siedmiokrotny triumfator PŚ (2012-2018) Francuz Martin Fourcade. Ich przewaga nad konkurentami jest jednak nieznaczna i w obu przypadkach liderzy mogą zmienić się jeszcze przed ostatnią rundą cyklu, zaplanowaną na 20-22 marca w Oslo-Holmenkollen.

Inna sprawa, czy zawody w Norwegii w ogóle się odbędą. Władze kraju zarekomendowały odwołanie wszystkich imprez z udziałem minimum 500 osób. We wtorek Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) wydała komunikat, w którym zapowiedziała analizę, co to oznacza dla Pucharu Świata.

Zawody w Finlandii rozpoczną się w czwartek od sprintu na 10 km mężczyzn. W piątek na dystansie 7,5 km ścigać się będą kobiety. Na sobotę zaplanowano biegi na dochodzenie, a w niedzielę odbędą się supermikst i sztafeta mieszana 4x7,5 km.

Program zawodów Pucharu Świata w Kontiolahti:

czwartek, 12 marca

sprint na 10 km mężczyzn (godz. 15.30)

piątek, 13 marca

sprint na 7,5 km kobiet (15.30)

sobota, 14 marca

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (13.45)

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (15.45)

niedziela, 15 marca

supermikst (13.15)

sztafeta mieszana 4x7,5 km (15.15)

Skład reprezentacji Polski:

kobiety: Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk (obie AZS AWF Katowice),

Kinga Zbylut (BKS WP Kościelisko)

mężczyźni: Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec, (obaj BKS WP Kościelisko),

Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec)