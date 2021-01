​PŚ w biathlonie. Polki 14. w sztafecie, wygrały Niemki

Polska sztafeta, w składzie Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Magdalena Gwizdoń i Karolina Pitoń, zajęła 14. miejsce w zawodach biathlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. Triumfowały Niemki, a kolejne miejsca zajęły Białorusinki i Szwedki.

Niespodzianką jest dopiero siódma lokata Norweżek, które fatalnie wypadły na strzelnicy i straciły do triumfatorek niemal trzy minuty.



W biało-czerwonej ekipie zabrakło najlepszej z Polek Moniki Hojnisz-Staręgi, która decyzją trenera Michaela Greisa odpuściła w tym tygodniu rywalizację w Oberhofie, by skupić się na treningach i przygotowaniach do mistrzostw świata, które zaplanowane są na 9-21 lutego w Pokljuce.



Polki nie uniknęły błędów na strzelnicy. Żadna z nich nie była bezbłędna, a najsłabiej radziła sobie Pitoń, która musiała pokonać nawet rundę karną.



Najlepsze w tym elemencie były Niemki, co też później odzwierciedliło się w wynikach. Gospodynie pobiegły w składzie Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann i Franziska Preuss. Na ostatnią wizytę na strzelnicy wbiegły niemal razem z Białorusinkami, ale Preuss zachowała czyste konto i pozostawiła rywalki w tyle.



To pierwsze sztafetowe zwycięstwo Niemek w Pucharze Świata od prawie dwóch lat.



Na niedzielę zaplanowane są w Oberhofie biegi ze startu wspólnego. O 12.30 na trasę ruszą mężczyźni, a o 15 kobiety. Bez Polaków.





Wyniki sztafety 4x6 km kobiet:



1. Niemcy 1:14.31,5 (0 rund karnych + 5 doładowań)

(Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuss)

2. Białoruś strata 17,4 s (0+9)

(Irina Krjuko, Dżinara Alimbiekawa, Hanna Sola, Jelena Kruczinkina)

3. Szwecja 35,7 (0+5)

(Mona Brorsson, Linn Persson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg)

4. Rosja 42,5 (1+7)

5. Francja 1.48,2 (2+10)

6. Czechy 2.01,4 (1+9)

...

14. Polska 5.19,0 (1+12)

(Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Magdalena Gwizdoń, Karolina Pitoń)



Klasyfikacja PŚ sztafet (po 3 z 6 zawodów):



1. Szwecja 156 pkt

2. Niemcy 151

3. Francja 148

...

13. Polska 83