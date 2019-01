Od czwartku do niedzieli biathloniści będą rywalizować w Pucharze Świata we włoskiej Anterselvie. To trzeci kolejny tydzień z zawodami tego cyklu i jednocześnie ostatnia europejska runda przed marcowymi mistrzostwami świata w szwedzkim Oestersund.

Po przerwie świąteczno-noworocznej biathloniści rozpoczęli trzytygodniowy maraton. Najpierw startowali w Niemczech - w Oberhofie i Ruhpolding, a teraz przeniosą się do Włoch.



Trenerzy polskiej kadry kobiet i mężczyzn - Ukrainka Nadia Biłowa i Adam Kołodziejczyk - nie wprowadzili żadnych zmian w składzie w porównaniu do poprzednich zawodów. To oznacza, że w Anterselvie "Biało-Czerwonych" reprezentować będą: Monika Hojnisz, Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Karolina Pitoń, Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek oraz Andrzej Nędza-Kubiniec.



Zaplanowano tam rywalizację w sprintach, biegach na dochodzenie i biegach ze startu wspólnego. To oznacza, że Polacy muszą walczyć o wysokie lokaty w tej pierwszej konkurencji, aby awansować do kolejnych. Do biegu na dochodzenie wystarczy miejsce w "60", ale w "masówce" startuje tylko 30 uczestników: 25 najlepszych w klasyfikacji generalnej oraz pięciu czołowych ze sprintu spoza tej grupy.



"Zwolniona" z dobrego wyniku w sprincie jest tylko Hojnisz, która po pięciu dotychczasowych rundach PŚ zajmuje 11. lokatę w klasyfikacji generalnej. Jednak 27-letnia biathlonistka zdobywała punkty w każdym z dotychczasowych biegów w tym sezonie i będzie chciała tę passę podtrzymać.



Po zmaganiach Anterselvie nastąpi półtora tygodnia przerwy, w czasie której biathloniści przeniosą się do Kanady. Rywalizacja w kolejnej rundzie w Canmore odbędzie się w dniach 7-10 lutego. Z kolei kilka dni później cykl zawita do Salt Lake City. Dla większości zawodników będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata w Oestersund.



Program zawodów PŚ w Anterselvie (Włochy):

czwartek, 24 stycznia

sprint na 7,5 km kobiet (godz. 14.30)



piątek, 25 stycznia

sprint na 10 km mężczyzn (14.30)

sobota, 26 stycznia

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (13.30)

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (15.30)



niedziela, 27 stycznia

bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (12.45) bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (15.30)



Skład reprezentacji Polski:

kobiety

Monika Hojnisz, Kamila Żuk (obie AZS AWF Katowice), Karolina Pitoń, Kinga Zbylut (obie BKS WP Kościelisko)



mężczyźni

Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec (obaj BKS WP Kościelisko), Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec)