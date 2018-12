Policja austriacka pojawiła się w kwaterze biathlonowej reprezentacji Rosji, która od czwartku będzie rywalizować w zawodach Pucharu Świata w Hochfilzen. Poinformowano o wszczęciu wobec pięciu zawodników i tylu samo członków sztabu wstępnego dochodzenia w sprawie dopingu.

"Zapewne chodzi o podejrzenie stosowania dopingu przez reprezentantów Rosji w czasie rozegranych w Hochfilzen w ubiegłym roku mistrzostw świata. Policja przesłuchała kilkoro ze sportowców i trenerów" - poinformowała Rosyjska Federacja Biathlonu.

Światowa Unia Biathlonowa (IBU) wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że wie o działaniach austriackiej policji. Opierając się na komunikacie tej ostatniej, potwierdzono, że dochodzenie wszczął wydział prokuratury zajmujący się ściganiem przestępstw gospodarczych i dotyczących korupcji, a sprawa dotyczy MŚ 2017.

"Toczy się ono przeciw pięciu członkom sztabu rosyjskiej reprezentacji w związku ze stosowaniem niedozwolonych substancji i/lub metod mających na celu doping oraz pięciorgu biathlonistom, którym zarzuca się oszustwa związane z dopingiem" - napisano w oświadczeniu.

Zaznaczono przy tym jednak, że nie doszło ani do przesłuchań, ani do przeszukań. Poinformowano, że zgodnie z austriackim prawem karnym oskarżonym przekazano wiadomość o wszczęciu postępowania.

Niedawno rosyjski komentator telewizyjny Dmitrij Gubernijew opublikował w internecie listę 10 sportowców, trenerów, lekarzy i specjalistów odnowy biologicznej, którzy mogą być zamieszani w dopingowy proceder. Znaleźli się na niej m.in. Anton Szypulin, Aleksander Łoginow, Jewgienij Garaniczew, Aleksiej Wołkow oraz Irina Starych. Nie wszyscy z nich znajdują się obecnie w reprezentacji.

Sprawę skomentował już Szypulin, który odrzucił wszelkie oskarżenia pod swoim adresem.

- Nigdy nie złamałem przepisów antydopingowych. Zawsze sumiennie podchodziłem do wszystkich testów i ich wyniki były po mojej myśli. Zachodzą teraz rzeczy, których nie rozumiem. Jestem bardzo wściekły, że wciąż trwa to polowanie na czarownice, podkopując zaufanie do mnie jako czystego sportowca, nie tylko w walce z dopingiem, ale i kwestionując wartość całego naszego sportu - zaznaczył dwukrotny medalista olimpijski w sztafecie i zdobywca wielu medali mistrzostw świata oraz Europy.

Ambasador Federacji Rosyjskiej w Austrii Dmitrij Ljubinski poprosił lokalne władze o podanie przyczyn akcji policji w kwaterze reprezentacji.