Monika Hojnisz zajęła 21. miejsce w biegu pościgowym na 10 km biathlonowego Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce. Wygrała Finka Kaisa Makarainen, która prowadziła od startu do mety.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biathlon: Monika Hojnisz pójdzie za ciosem? Wideo INTERIA.TV

W biegu pościgowym, kończącym zmagania w Pokljuce, wzięły udział dwie Polki. Hojnisz, która w sobotnim sprincie była 11. oraz Kinga Zbylut (42. po sprincie).



Jako pierwsza na trasę wyruszyła Kaisa Makarainen. Niemal wszystkie biathlonistki z czołówki pierwsze dwie wizyty na strzelnicy miały rewelacyjne, w tym Hojnisz. Dzięki bezbłędnemu strzelaniu Polka przesunęła się już na piątą pozycję. W trzeciej próbie 27-letnia zawodniczka AZS AWF Katowice cztery pociski umieściła w celu, ale piąty chybiła. Wobec tego musiała pokonać rundę karną. To sprawiło, że spadła na 11. miejsce.



Liderką w dalszym ciągu była Makarainen. Finka strzelała jak automat. Podobnie jak druga Włoszka Dorothea Wierer. Przewaga tych zawodniczek była na tyle duża, że między sobą rozstrzygnęły kwestię zwycięstwa. Wszystko zależało od ostatniego strzelania. Makarainen znów ani razu się nie pomyliła i stało się wtedy jasne, że wygra te zawody. Wierer również wszystkie pociski umieściła w celu, ale na ostatnią rundę biegową wyruszyła ze stratą 17 sekund do Makarainen.



Hojnisz ryzykowała na ostatnim strzelaniu i to się jej nie opłaciło. Polka zaliczyła dwa pudła i na miejsce w czołówce nie miała już najmniejszych szans. Ostatecznie Hojnisz zameldowała się na mecie na 21. miejscu (strata 2.43,9).

Reklama

Triumfowała Makarainen, która prowadziła od startu do mety. Drugie miejsce zajęła Wierer. Włoszka straciła do zwyciężczyni 41 sekund. Na najniższym stopniu podium stanęła Słowaczka Paulina Fialkova (strata 59,2 s).

Zbylut, która pomyliła się na strzelnicy cztery razy, uplasowała się na 52. miejscu (strata 5.17,0).

Wierer zachowała pozycję liderki w klasyfikacji generalnej PŚ. Hojnisz po niedzielnym występie spadła z drugiego na piąte miejsce.

Wyniki biegu pościgowego na 10 km w Pokljuce:

1. Kaisa Makarainen (Finlandia) czas 29.16,9 (0 karnych rund)

2. Dorothea Wierer (Włochy) strata 41,3 s (0)

3. Paulina Fialkova (Słowacja) +59,2 (0)

4. Lisa Vittozzi (Włochy) +1.01,5 (0)

5. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) +1.22,1 (1)

6. Clare Egan (USA) +1.22,4 (1)

7. Iryna Krjuko (Białoruś) +1.26,6 (0)

8. Irina Starych (Rosja) +1.35,6 (0)

9. Franziska Preuss (Niemcy) +1.43,7 (1)

10. Jewgienija Pawłowa (Rosja) +1.48,4 (0)

...

21. Monika Hojnisz (Polska) +2.43,9 (3)

52. Kinga Zbylut (Polska) +5.17,0 (4)

Klasyfikacja generalna PŚ w biathlonie:

1. Dorothea Wierer (Włochy) 144 pkt

2. Kaisa Makarainen (Finlandia) 131

3. Paulina Fialkova (Słowacja) 129

4. Lisa Vittozzi (Włochy) 121

5. Monika Hojnisz (Polska) 104

6. Julija Dżima (Ukraina) 98

7. Franziska Preus (Niemcy) 95

8. Irina Starych (Rosja) 92

9. Iryna Krjuko (Białoruś) 87

10. Julia Simon (Francja) 78