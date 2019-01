Bardzo dobry występ Moniki Hojnisz w biegu sprinterskim na 7,5 km biathlonowego Pucharu Świata we włoskiej Anterselvie. Polka zajęła szóste miejsce. Do podium zabrakło jej 7 s. Wygrała bezbłędna Czeszka Marketa Davidova.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najważniejsze imprezy sportowe w 2019 roku. WIDEO INTERIA.TV

Po świetnym początku sezonu Hojnisz złapała lekką zadyszkę. Liderka "Biało-Czerwonych" pokazała jednak w Anterselvie, że to był tylko chwilowy spadek formy.



27-letnia zawodniczka AZS AWF Katowice od początku sprintu plasowała się w ścisłej czołówce. Pierwsze strzelanie w pozycji leżącej Hojnisz wykonała bezbłędnie, co dawało jej wówczas piąte miejsce. Polka traciła do prowadzącej Włoszki Dorothei Wierer 9,1 s.



Wiele zależało od drugiej wizyty na strzelnicy. W "stójce" Hojnisz zaliczyła jedna karną rundę. Mimo to w dalszym ciągu plasowała się na wysokim miejscu z szansami na podium. Polka zajmowała szóstą pozycję, ale jej strata do liderki bezbłędnej Czeszki Markety Davidovej nie była duża. Wynosiła tylko 9,2 s.



Ostatnią rundę Hojnisz pobiegła znakomicie. Osiągnęła lepszy czas od Wierer, która również miały jeden niecelny strzał. Nie wystarczyło to, żeby zająć miejsce w pierwszej trójce. Polka zajęła ostatecznie szóste miejsce. Do trzeciej Norweżki Marte Olsbu Roiseland straciła tylko 7 s.



Sprint w Anterselvie wygrała Davidova, która uzyskała czas 21.40,7. Dla 22-letniej zawodniczki to pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Na drugim miejscu uplasowała się Finka Kaisa Makarainen (strata 1,7 s).

Reklama

Pozostałe Polki zajęły odległe pozycje. Kamila Żuk z trzema pudłami zajęła 51. miejsce (strata 2.00,2). Cztery "oczka" niżej sklasyfikowana została Karolina Pitoń, która biegła dwie karne rundy (strata 2.09,0). Słaby występ zanotowała Kinga Zbylut głównie za sprawa błędów na strzelnicy. 23-letnia zawodniczka miała aż pięć pudeł (strata 3.16,0). Zbylut zajęła 83. miejsce.

W sobotnim biegu pościgowym (początek o godz. 13.30) zobaczymy zatem trzy Polki: Hojnisz, Żuk i Pitoń.

Wyniki sprintu w Anterselvie:

1. Marketa Davidova (Czechy) 21.40,7 (0 karnych rund)

2. Kaisa Makarainen (Finlandia) strata 1,7 s (1)

3. Marte Olsbu Roiseland (Norwegia) +3,5 (1)

4. Laura Dahlmeier (Niemcy) +4,2 (0)

5. Lisa Vittozzi (Włochy) +10,2 (1)

6. Monika Hojnisz (Polska) +10,5 (1)

7. Swietłana Mironowa (Rosja) +13,8 (0)

8. Dorothea Wierer (Włochy) +15,2 (1)

9. Lisa Theresa Hauser (Austria) +18,7 (0)

10. Anastasija Kuzmina (Słowacja) +21,1 (2)

...

51. Kamila Żuk (Polska) +2.00,2 (3)

55. Karolina Pitoń (Polska) +2.09,0 (2)

83. Kinga Zbylut (Polska) +3.16,0 (5)

PŚ w biathlonie kobiet 1. Dorothea Wierer 532 pkt 2. Lisa Vittozzi 520 3. Paulina Fialkova 460 4. Anastasiya Kuzmina 445 5. Marte Olsbu Roeiseland 434 6. Anais Chevalier 391 10. Monika Hojnisz 352 41. Kinga Zbylut 95 Zobacz pełną tabelę

RK