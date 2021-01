Monika Hojnisz-Staręga zajęła miejsce szóste miejsce w biegu pościgowym podczas Pucharu Świata w biathlonie, który odbywa się w Oberhofie. To jej najlepsze miejsce w tym sezonie. Wygrała Norweżka Tiril Eckhoff.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Hojnisz i Maciej Staręga wzięli ślub. Wideo INTERIA.PL

Hojnisz-Staręga przystępowała do sobotniego startu z 17. pozycji zajmowanej po sprincie. Traciła do startującej jako pierwsza Eckhoff ponad minutę.

Reklama

Polka dobrze strzelała. Po pierwszym pobycie na strzelnicy awansowała na 11. miejsce, po drugim na szóste, tak samo było po trzecim i czwartym, kiedy popełniła jedyne "pudło" podczas tych zawodów. I na takiej pozycji nasza biatlonistka przybiegła do mety, tracąc do zwyciężczyni 1.21,4.



Bieg pościgowy wygrała Eckhoff, która dwa razy myliła się na strzelnicy, przez co musiała walczyć na finiszu, gdzie pokonała liderkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, inną Norweżkę, bezbłędną w sobotę Marte Olsbu Roeiseland o pół sekundy. Trzecia przybiegła Austriaczka Lisa Theresa Hauser (43 sekundy straty, jedno "pudło").



Hojnisz-Staręgę wyprzedziły jeszcze Rosjanka Swietłana Mironowa i Francuzka Anais Chevalier-Bouchet, a za nią bieg skończyła Dorothea Wierer. Włoszka, która była bezbłędna, awansowała na siódme miejsce z 31.



Kamila Żuk była 42., czyli nie wywalczyła punktów do Pucharu Świata (punktuje najlepsza 40-tka). Natomiast Kinga Zbylut dopiero 54. Obie Polki mocno myliły się na strzelnicy. Pierwsza cztery razy, a druga aż osiem.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!