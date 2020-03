PŚ w biathlonie. Monika Hojnisz-Staręga: Nie byłam w stanie przyspieszyć

Monika Hojnisz-Staręga, szósta w piątkowym sprincie biathlonowego Pucharu Świata w Kontiolahti, nie kryła, że nie jest zadowolona z tempa swojego biegu. - Nie czułam się jakoś mocno zmęczona, ale na trasie nie byłam w stanie przyspieszy - przyznała.

Chorzowianka mimo bezbłędnego strzelania miała 47,3 s straty do zwyciężczyni - Niemki Denise Herrmann, która raz spudłowała. Polka uzyskała dopiero 24. czas biegu.

- Można powiedzieć, że miałam gorszy dzień. W końcu dzisiaj piątek trzynastego. To był jednak dziwny bieg. Po starcie nie czułam się jakoś mocno zmęczona, ale na trasie nie byłam w stanie przyspieszyć. Zrobiło się mroźniej, zmieniły się warunki i może to miało wpływ - powiedziała 28-letnia zawodniczka AZS AWF Katowice, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Biathlonu.

Hojnisz-Staręga jest za to zadowolona z faktu, że udało jej się oddać komplet celnych strzałów.

- Czyste strzelanie cieszy nie tylko dlatego, że to drugie takie w sezonie, lecz przede wszystkim dlatego, że warunki nie były łatwe. Mogę być z siebie dumna, bo byłam jedną z nielicznych dziewczyn, które wygrały dzisiaj walkę z wiatrem - zaznaczyła.

W sobotę czeka ją ostatni występ PŚ w tym sezonie. Na ten dzień w Finlandii zaplanowano biegi na dochodzenie, w których uwzględnione będą wyniki sprintów.

Zawody w Kontiolahti odbywają się bez udziału publiczności ze względu na pandemię koronawirusa. Z tego samego powodu odwołano zaplanowaną na 20-22 marca finałową rundę cyklu w Oslo-Holmenkollen.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w Finlandii 13. obecnie w klasyfikacji generalnej Hojnisz-Staręga zapowiedziała, że jej celem jest zakończenie sezonu w czołowej dziesiątce. Wciąż ma na to matematyczną szansę. Zgromadziła 460 punktów, a zajmująca 10. pozycję Słowaczka Paulina Fialkova ma 489.

Zgodnie z regulaminem PŚ od łącznej liczby punktów każdej zawodniczce zostanie odjęty dorobek za dwa najgorsze występy w sezonie, ale akurat u Polki to niczego nie zmieni.

- Odwołanie Oslo trochę mnie oddala od walki o miejsce w czołowej dziesiątce Pucharu Świata, ale nie samym sportem człowiek żyje. To, co dzieje się aktualnie na świecie, daje się we znaki także naszemu biathlonowemu środowisku. Sporo się o tym mówi, ale trzeba ostatni raz zebrać myśli i w sobotę powalczyć na trasie biegu pościgowego - zaznaczyła.

Pierwotnie na niedzielę w Finlandii zaplanowane były jeszcze sztafeta mieszana i supermikst, ale po piątkowym spotkaniu z trenerami Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) zdecydowała o odwołaniu tych zawodów.