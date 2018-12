Kolejny bardzo dobry występ Moniki Hojnisz w biathlonowym Pucharze Świata. Polka zajęła piąte miejsce w sprincie na dystansie 7,5 km w austriackim Hochfilzen. Do podium nasze zawodniczce zabrakło 3,8 s. Wygrała Włoszka Dorothea Wierer.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biathlon: Monika Hojnisz pójdzie za ciosem? Wideo INTERIA.TV

Hojnisz znakomicie zainaugurowała Puchar Świata w tym sezonie. W słoweńskiej Pokljuce biathlonistka AZS AWF Katowice była druga w biegu indywidualnym. Potem zajęła 11. miejsce w sprincie i 21. biegu pościgowym. Dzięki temu po występach w Pokljuce plasowała się na na wysokim piątym miejscu w klasyfikacji generalnej.



Podopieczna Nadii Biłowej w Hochfilzen potwierdziła, że wysoka forma to nie przypadek. Hojnisz zanotowała bardzo dobry występ w sprincie. Na strzelnicy była bezbłędna, a na trasie również spisała się bez zarzutu. Kiedy minęła linię mety przegrywała jedynie z Finką Kaisą Makarainen, która miała jedno pudło, ale biegowo jest jedną z najlepszych biathlonistek w całej stawce. W Hochfilzen Makarainen została jednak pokonana. Lepsza od Finki okazała się Dorothea Wierer. Włoszka również raz musiała biec rundę karną. Na mecie wyprzedziła Makarainen o zaledwie 0,6 s.



Hojnisz czekała na mecie, co zrobią pozostałe rywalki. Okazało się, że Polkę z podium zepchnęła Rosjanka Jekatierina Jurłowa-Percht. Lepszy rezultat od naszej biathlonistki miała również Włoszka Lisa Vitozzi. Hojnisz straciła do triumfatorki 28,2 s, a do trzeciej Jurłowej-Percht zaledwie 3,8 s.



Do sobotniego biegu pościgowego, oprócz oczywiście Hojnisz, zakwalifikowała Kamila Żuk. Nasza utalentowana zawodniczka uplasowała się na 48. miejscu (strata 1.54,1). Niewiele zabrakło Kindze Zbylut, żeby znaleźć się w "60", która wystartuje w biegu pościgowym. Polka ze stratą 2.14,7 zajęła 61. lokatę. Najsłabiej z "Biało-Czerwonych" w sprincie w Hochfilzen spisała się Karolina Pitoń, która z czterema pudłami była 85. (strata 3.23,7).



Wyniki sprintu:

Reklama

1. Dorothea Wierer (Włochy) czas 21.04,9 (1 karna runda)

2. Kaisa Makarainen (Finlandia) strata +0,6 s (1)

3. Jekatierina Jurłowa-Percht (Rosja) +24,4 (0)

4. Lisa Vitozzi (Włochy) +25,3 (1)

5. Monika Hojnisz (Polska) +28,2 (0)

6. Iryna Kryuko (Białoruś) +38,5 (0)

7. Paulina Fialkova (Słowacja) +43,8 (1)

8. Anais Chevalier (Francja) +45,4 (1)

9. Irina Starych (Rosja) +47,5 (0)

10. Anastasija Kuzmina (Słowacja) +49,6 (2)

...

48. Kamila Żuk (Polska) +1.54,1 (3)

61. Kinga Zbylut (Polska) +2.14,7 (2)

85. Karolina Pitoń (Polska) +3.23,7 (4)



Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Dorothea Wierer (Włochy) 204 pkt

2. Kaisa Makarainen (Finlandia) 185

3. Paulina Fialkova (Słowacja) 165

4. Lisa Vitozzi (Włochy) 164

5. Monika Hojnisz (Polska) 144

6. Iryna Kryuko (Białoruś) 125

7. Irina Starych (Rosja) 124

8. Franziska Preuss (Niemcy) 108

9. Julija Dżima (Ukraina) 98

10. Julia Simon (Francja) 96