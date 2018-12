Znakomity początek sezonu biathlonowego Pucharu Świata w wykonaniu Moniki Hojnisz. W słoweńskiej Pokljuce Polka zajęła drugie miejsce w biegu indywidualnym na 15 km. Podopieczna Nadii Biłowej musiała uznać wyższość jedynie Ukrainki Julii Dżimy. Na najniższym stopniu podium stanęła Czeszka Marketa Davidova.

Biathlonowy PŚ rozpoczął się w niedzielę, kiedy to rozegrano supersprint i sztafetę mieszaną. Indywidualna rywalizacja wystartowała w czwartek. Najpierw wystartowali panowie. Bieg indywidualny na 20 km wygrał wielki faworyt Francuz Martin Fourcade. Najlepszy z Polaków został sklasyfikowany na 42. miejscu.



Potem do walki ruszyły panie. W biegu indywidualnym na 15 km wzięły udział cztery reprezentantki Polski: Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń, Kinga Zbylut i Kamil Żuk. Oczy polskich kibiców były skierowane głównie na Hojnisz. Po zakończeniu kariery przez Weronikę Nowakowską, to właśnie 27-letnia zawodniczka jest liderką "Biało-Czerwonych". Hojnisz spisała się rewelacyjnie. Biathlonistka AZS AWF Katowice trzy strzelania wykonała bezbłędnie. W ostatnim, w pozycji stojącej, Polka pomyliła się raz i automatycznie do jaj czasu biegu została doliczona karna minuta. Hojnisz na ostatnią rundę biegową ruszyła z pozycji liderki mając zaledwie 0,2 s przewagi nad drugą bezbłędną Łotyszką Baibą Bendiką. Nasza biathlonistka pobiegła jednak bardzo dobrze. Linię mety minęła zmęczona, ale uradowana. Hojnisz była pierwsza. Jej przewaga nad drugą Słowaczką Pauliną Fialkovą wynosiła 13,6 s, a nad trzecią Bendiką 14,9 s.



Hojnisz znakomicie wykonała swoje zadanie, ale musiała czekać, co zrobią rywalki. Najgroźniejszą była Julija Dżima. Ukrainka wszystkie 20 pocisków umieściła w celu. Po czwartym strzelaniu miała 15,3 s przewagi nad Hojnisz. Ukrainka jednak słabiej biega. Sprawdziło się to na trasie. Na punkcie pomiaru czasu na 13,7 km Dżima miała zaledwie dwie sekundy przewagi. Na ostatnim fragmencie trasy Ukrainka jednak przyspieszyła. Na mecie wyprzedziła Hojnisz o 5,9 s. Dla biathlonistki z Chorzowa to i tak najlepszy wynik w karierze w zawodach Pucharu Świata. Do tej pory Hojnisz na podium PŚ była tylko raz. Miało to miejsce w 2013 roku w Nowym Meście, kiedy zajęła trzecie miejsce w biegu masowym na 12,5 km.

Pozostałe Polki zajęły odległe miejsca. Zbylut uplasowała się na 57. miejscu (4 karne minuty) ze stratą 4.16,0 do triumfatorki. Dwa "oczka" niżej sklasyfikowana została Gwizdoń (3 karne minuty, strata 4.21,9). Żuk zajęła 90. miejsce (7 minut karnych, strata 7.28,9).

Program pozostałych konkurencji PŚ w Pokljuce:

piątek, 7 grudnia

sprint na 10 km mężczyzn (14.15)



sobota, 8 grudnia

sprint na 7,5 km kobiet (14.15)



niedziela, 9 grudnia

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (11.45)

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (14.45)

Miejsca Polek na podium biathlonowego PŚ:

5 lutego 2016 r. Krystyna Guzik druga w sprincie PŚ w Canmore

7-8 marca Weronika Nowakowska była 2. i 3. Na 7,5 km i w biegu na dochodzenie PŚ w Kontiolahti

17 lutego 2013 r. Monika Hojnisz trzecia na MŚ w biegu masowym, zaliczanym do PŚ

9 marca 2013 r. Magdalena Gwizdoń wygrała sprint PŚ w Soczi

16 grudnia 2013 r. Krystyna Guzik (wtedy jeszcze Pałka) była trzecia w biegu na 10 km w Hochfilzen

8 grudnia 2006 r. Magdalena Gwizdoń była druga na 7,5 km PŚ w Hochfilzen

3 grudnia 2006 r. Magdalena Gwizdoń była trzecia w biegu na dochodzenie PŚ w Oestersund

1 grudnia 2006 r. Magdalena Gwizdoń wygrała bieg na 7,5 km PŚ w Oestersund

12 lutego 2005 r. Magdalena Gwizdoń była druga na 7,5 km PŚ w Cesana Can Sicario

9 grudnia 2004 r. Magdalena Gwizdoń była trzecia na 15 km PŚ w Oslo