Już w najbliższą sobotę w szwedzkim Oestersund rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w biathlonie. Zawody będą debiutem Michaela Greisa w roli trenera reprezentacji Polski kobiet. - Liderką kadry pozostaje Monika Hojnisz-Staręga - powiedział niemiecki szkoleniowiec i dodał, że jest pod wrażeniem 40-letniej Magdaleny Gwizdoń dla której to już 25. sezon PŚ w karierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biathlonistka Koukalova niespodziewanie zakończyła karierę. Przez lata zachwycała na trasach biegowych. Wideo INTERIA.PL

Latem biathlonistki pod okiem Michaela Greisa trenowały w Oberhofie, Dusznikach-Zdroju, Livigno, Ruhpolding i Ramsau. Na ostatnie przedstartowe zgrupowanie Polki wybrały się do Idre.



- Początkowo przeszkadzały nam niskie temperatury sięgające -11 stopni Celsjusza, ale generalnie mieliśmy świetne warunki do przygotowań. Dużą uwagę przywiązywaliśmy zwłaszcza do poprawy szybkości strzelania - powiedział Greis, który w Idre miał do dyspozycji sześć biathlonistek.



Do Oestersund zabrał tylko cztery z nich: Monikę Hojnisz-Staręgę, Kingę Zbylut, Magdalenę Gwizdoń i Kamilę Żuk.



- Joanna Jakieła poprawiła mocno technikę biegu, z kolei Karolina Pitoń dobrze spisała się w naszych zawodach testowych. Dla obu Puchar IBU w Ridnaun będzie okazją do zakwalifikowania się na kolejne Puchary Świata. W Ostersund i Hochfilzen wystartują aktualnie najlepsze, czyli Monika, Kinga, Magda i Kamila - dodał Niemiec, który w przeszłości jako zawodnik trzykrotnie sięgał po mistrzostwo olimpijskie.



- Naszą najlepszą zawodniczką i liderką kadry pozostaje Monika Hojnisz-Staręga. Ważne by dobrze zaczęła sezon, nabrała pewności siebie i poradziła sobie z presją zarówno tą wewnętrzną, jak i tą nakładaną przez media oraz kibiców. Przy dobrym dniu pozostała trójka może jej dorównać - ocenił szkoleniowiec.



Greis przyznaje, że jest pod dużym wrażeniem Magdaleny Gwizdoń i jej sportowej długowieczności. Zawodniczka z Lalik rozpoczyna swój jubileuszowy 25. sezon Pucharu Świata.



- Pamiętam ją jeszcze z tras, choć wtedy nie znaliśmy się osobiście. Nadal jest bardzo ambitna i na treningach stara się być lepsza od koleżanek. Do każdej sesji treningowej przystępuje z ogromnymi pokładami energii. Jest bardzo ważnym członkiem drużyny w kontekście sztafety. Mam nadzieję, że indywidualnie też zaprezentuje dobre wyniki - zaznaczył.



Zarówno trener Greis, jak i trener kadry mężczyzn Adam Kołodziejczyk podjęli już decyzję odnośnie składów na sobotnie sztafety mieszane. W supermikście wystartują Kinga Zbylut i Andrzej Nędza-Kubiniec, w sztafecie rozgrywanej w formacie olimpijskim Polskę reprezentować będą: Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek.

Program PŚ w Oestersund:

Reklama

sobota, 30 listopada

supermikst (godz. 13.10)

sztafeta mieszana 4x6 km (15.00)



niedziela, 1 grudnia

sprint na 10 km mężczyzn (12.30)

sprint na 7,5 km kobiet (15.30)



środa, 4 grudnia

bieg indywidualny na 20 km mężczyzn (16.15)



czwartek, 5 grudnia

bieg indywidualny na 15 km kobiet (16.20)



sobota, 7 grudnia

sztafeta 4x7,5 km mężczyzn (17.30)



niedziela, 8 grudnia

sztafeta 4x6 km kobiet (15.30)