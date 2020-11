Mało znany Norweg Sturla Holm Laegreid wygrał pierwsze w sezonie zawody biathlonowego Pucharu Świata w Kontiolahti. W biegu indywidualnym na 20 km nie pomylił się ani razu na strzelnicy i dzięki temu wygrał o 19,6 s z utytułowanym rodakiem Johannesem Thingnesem Boe.

Polacy zajęli odległe miejsca. Najlepszy Andrzej Nędza-Kubiniec został sklasyfikowany na 89. miejscu. Miał sześć "pudeł" na strzelnicy, co oznacza, że do czasu na mecie doliczono mu aż sześć minut. Do zwycięzcy stracił 9.44,4.



Boe uznawany jest za faworyta sezonu. To właśnie też on broni Kryształowej Kuli, a jego największy dotychczas rywal Francuz Martin Fourcade zakończył karierę. Okazuje się jednak, że we własnej reprezentacji będzie miał godnych przeciwników.



Laegreid ma świetne statystyki strzeleckie i właśnie to jest jego mocną stroną. W sobotę nie tylko odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, ale i po raz pierwszy stanął na podium. To imponujące biorąc pod uwagę, że to był dopiero jego piąty start w zawodach tego cyklu w karierze.



"Ja sam nie wiem za bardzo, co się dzisiaj stało. To szalone. Skupiłem się wyłącznie na strzelaniu i nie spodziewałem się, że to da taki rezultat. Jestem przecież zwykłym 23-latkiem, który kocha biathlon" - powiedział norweskim mediom.



Zdjęcie Sturla Holm Laegreid triumfuje / AFP

Biathloniści cztery razy "wizytowali" w sobotę strzelnicę. Boe na 20 prób zaliczył jeden błąd i właśnie ta jedna pomyłka kosztowało go wygraną, bo biegowo był zdecydowanie najlepszy.



Trzeci czas miał Niemiec Erik Lesser. 32-letni Niemiec po raz ostatni na podium indywidualnych zawodów PŚ stał trzy lata temu. Do Laegreida stracił w sobotę 1.03,6 z jednym pudłem na koncie.



W Finlandii startowało trzech Polaków. Poza Nędzą-Kubińcem także debiutujący w Pucharze Świata Wojciech Skorusa, który zajął 94. miejsce. Miał pięć błędów na strzelnicy i do norweskiego triumfatora stracił 11.15,7. Z kolei najbardziej doświadczony w ekipie Grzegorz Guzik zanotował osiem pomyłek i był 100. - 12.33,7.



Jeszcze w sobotę o godzinie 14.20 rozpocznie się rywalizacja kobiet w biegu indywidualnym na 15 km.



Wyniki biegu indywidualnego na 20 km mężczyzn:



1. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 48.57,0 (0 karnych minut)

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) strata 19,6 (1)

3. Erik Lesser (Niemcy) 1.03,6 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (Francja) 1.05,9 (1)

5. Ondrej Moravec (Czechy) 1.06,9 (0)

6. Sebastian Samuelsson (Szwecja) 1.31,8 (2)

...

89. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 9.44,4 (6)

94. Wojciech Skorusa (Polska) 11.15,7 (5)

100. Grzegorz Guzik (Polska) 12.33,7 (8)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 1 z 26 zawodów):



1. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) 60 pkt

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 54

3. Erik Lesser (Niemcy) 48

4. Quentin Fillon Maillet (Francja) 43

5. Ondrej Moravec (Czechy) 40

6. Sebastian Samuelsson (Szwecja) 38



