Szwedka Hanna Oeberg wygrał sprint na 7,5 km biathlonowego Pucharu Świata w fińskim Kontiolahti. Na najniższym stopniu podium stanęła jej młodsza siostra Elvira. Najlepsza z Polek Kamila Żuk zajęła 24. miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ważny apel polskich skoczków. Stoch i spółka przestrzegają! Wideo INTERIA.TV

W porównaniu z inauguracyjnymi zawodami trener "Biało-Czerwonych" Michael Greis dokonał jednej zmiany. Karolinę Pitoń zastąpiła Joanna Jakieła dla której był to dopiero drugi w karierze występ w Pucharze Świata.



"Karolina jest szykowana do startu w biegu sztafetowym. Ostateczny skład drużyny wybiorę po biegu sprinterskim" - tłumaczy selekcjoner polskiej kadry.



Otwarcie nowego sezonu w wykonaniu podopiecznych Greisa nie było zbyt udane. W biegu indywidualnym Polki zajęły odległe lokaty. Trochę lepiej zaprezentowały się w sprincie. Trzy nasze zawodniczki zdobyły pucharowe punkty: Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk i Kinga Zbylut.



Czwartkowy sprint w Kontiolahti pokazał, że forma strzelecka liderek "Biało-Czerwonych" jest całkiem dobra, ale sporo tracą w biegu.



Hojnisz-Starega i Żuk zanotowały identyczny wynik na strzelnicy. Obie spudłowały raz i obie w pozycji leżącej. Dystans szybciej pokonała Żuk, która zajęła 24. miejsce. Jej strata do triumfatorki Szwedki Hanny Oeberg wyniosła 1.30,0. Hojnisz-Staręga straciła 1.48,3 i została sklasyfikowana na 35. pozycji. Obie awansowały do niedzielnego biegu pościgowego.



Jakieła i Zbylut spisały się słabo. Nie mogło być inaczej skoro zaliczyły po pięć karnych rund. Uplasowały się odpowiednio na 90. i na 91. pozycji z potężnymi stratami. Oczywiście Jakieły i Zbylut nie zobaczymy w biegu pościgowym.



Klasę pokazała liderka klasyfikacji generalnej PŚ Hanna Obereg. Szwedka była bezbłędna na strzelnicy i na dodatek świetnie pobiegła. Drugą lokatę zajęła Francuzka Anais Chevalier-Bouchet, która również nie pomyliła się ani razu. Do H. Oeberg straciła 9,6 s. Trzecia Elvira Oeberg pomyliła się raz i uzyskała słabszy wynik od starszej siostry o 27,9 s.

Reklama

RK