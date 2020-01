Norweg Johannes Thingnes Boe wygrał bieg indywidualny na 20 km biathlonowego Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce. Polacy zajęli odległe lokaty.

Johannes Thingnes Boe niedawno został ojcem i nie brał udziału w zawodach PŚ w Oberhofie i Ruhpolding. Absencję znakomitego Norwega wykorzystał Francuz Martin Fourcade, który wskoczył na pozycję lidera klasyfikacji generalnej.



Młodszy z braci Boe wrócił do pucharowej rywalizacji w Pokljuce w imponującym stylu. Mistrz olimpijski z Pjongczangu stoczył wspaniałą walkę z Fourcadem w biegu indywidualnym. Obaj ani razu nie pomylili się na strzelnicy i kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się w biegu. Na trasie minimalnie lepszy okazał się Boe. Francuz, który zajął drugie miejsce, stracił do triumfatora 11,4 s.



Na najniższym stopniu podium stanął rodak Fourcade'a Fabien Claude. On również wszystkie 20 pocisków umieścił w celu.



W biegu idywidualnym wzięło udział trzech reprezentantów Polski, ale spisali się słabo. Najlepszy z "Biało-Czerwonych" Łukasz Szczurek spudłował trzy razy i został sklasyfikowany na 66. miejscu. Jego strata do J. T. Boe wyniosła 6.45,3. Andrzej Nędza-Kubiniec i Grzegorz Guzik zaliczyli po pięć niecelnych strzałów. Pierwszy z wymienionych zajął 87. miejsce (strata 8.39,0), a drugi uplasował się dwa "oczka" niżej (strata 8.40,8).



Zawody w Pokljuce są ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata w Anterselvie (13-23.02).

Wyniki (bieg na 20 km):

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 47.54,3 (0)

2. Martin Fourcade (Francja) strata 11,4 (0)

3. Fabien Claude (Francja) 25,6 (0)

4. Philipp Nawrath (Niemcy) 36,7 (0)

5. Johannes Dale (Norwegia) 1.02,4 (1)

6. Tarjei Boe (Norwegia) 1.26,4 (1)

...

66. Łukasz Szczurek (Polska) 6.45,3 (3)

87. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 8.39,0 (5)

89. Grzegorz Guzik (Polska) 8.40,8 (5)

Klasyfikacja PŚ (po 12 z 24 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 561 pkt

2. Quentin Fillon Maillet (Francja) 472

3. Simon Desthieux (Francja) 455

4. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 434

5. Tarjei Boe (Norwegia) 429

6. Aleksander Łoginow (Rosja) 415

Klasyfikacja biegu indywidualnego (po 2 z 3 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 114 pkt

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 91

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 84

Fabien Claude (Francja) 84

Program pozostałych konkurencji PŚ w Pokljuce:

piątek, 24 stycznia



bieg indywidualny na 15 km kobiet (14.15)



sobota, 25 stycznia



supermikst (13.15)



sztafeta mieszana 4x7,5 km (15.00)



niedziela, 26 stycznia



bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (12.15)



bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (15.00)