PŚ w biathlonie. Johannes Boe wygrał sprint w Anterselvie

Johannes Boe po raz kolejny potwierdził swoją dominację w trwającym sezonie Pucharu Świata w biathlonie. We włoskiej Anterselvie wygrał sprint na 10 km, odnosząc czwarte zwycięstwo z rzędu, 10. w 13. biegu tej zimy, a 31. w karierze.

Boe miał jeden niecelny strzał, ale i tak wyprzedził o 17,5 s sklasyfikowanego na drugim miejscu rodaka Erlenda Bjoentegaarda, który nie pomylił się ani razu. Bezbłędny był również broniący Kryształowej Kuli Francuz Martin Fourcade, ale uplasował się dopiero na czwartej pozycji, za rodakiem Antoninem Guigonnatem.

Najlepszym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 64. pozycję. Andrzej Nędza-Kubiniec był 84., a Łukasz Szczurek - 93.

Boe jest w tym sezonie praktycznie nie do pokonania. Oprócz wspomnianych 10 zwycięstw w zawodach indywidualnych odniósł też jedno w sztafecie 4x7,5 km w Ruhpolding - jedynej, w której tej zimy startował. W klasyfikacji generalnej ma już 231 pkt przewagi nad wiceliderem - Rosjaninem Aleksandrem Łoginowem.

W sobotę odbędą się w Anterselvie biegi na dochodzenie kobiet i mężczyzn - oba bez udziału Polaków. Na niedzielę zaplanowano natomiast rywalizację w biegach ze startu wspólnego. Biało-czerwonych reprezentować będzie jedynie Monika Hojnisz.

Po zmaganiach we Włoszech nastąpi półtora tygodnia przerwy, w tym czasie biathloniści przeniosą się do Kanady. Rywalizacja w Canmore odbędzie się 7-10 lutego. Z kolei kilka dni później cykl zawita do Salt Lake City. Dla większości zawodników będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata w Oestersund.

Wyniki:

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 23.53,9 (1 karna runda)

2. Erlend Bjoentegaard (Norwegia) strata 17,5 s (0)

3. Antonin Guigonnat (Francja) 20,2 (1)

4. Martin Fourcade (Francja) 21,3 (0)

5. Simon Eder (Austria) 23,9 (1)

6. Simon Desthieux (Francja) 33,5 (2)

...

64. Grzegorz Guzik (Polska) 2.23,2 (3)

84. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 3.09,2 (1)

93. Łukasz Szczurek (Polska) 3.37,3 (4)

klasyfikacja generalna PŚ:

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 722 pkt

2. Aleksander Łoginow (Rosja) 491

3. Martin Fourcade (Francja) 471

4. Simon Desthieux (Francja) 438

5. Simon Eder (Austria) 434

6. Tarjei Boe (Norwegia) 408

...

71. Grzegorz Guzik (Polska) 14

klasyfikacja sprintu:

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 354 pkt

2. Aleksander Łoginow (Rosja) 251

3. Benedikt Doll (Niemcy) 209

...

63. Grzegorz Guzik (Polska) 14