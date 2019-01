Zajmująca 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biathlonie Monika Hojnisz nie wystartuje w sobotnim biegu na dochodzenie na 10 km w Anterselvie. Taką decyzję zawodniczka podjęła po konsultacji z trenerką Nadią Biłową już kilka dni wcześniej.

W czwartek Hojnisz zajęła szóste miejsce w sprincie na 7,5 km i bez problemu awansowała do sobotnich zawodów. Ma także pewne miejsce w rywalizacji w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km w niedzielę.

"Ustaliłyśmy z trenerką, że w tym tygodniu wystartuję tylko w sprincie i biegu masowym. Po wczorajszych zawodach przyszły różne myśli, ale zostajemy przy pierwotnym planie. Oczywiście szkoda takiego miejsca i punktów. Nie jest łatwo odpuścić mi taki bieg, ale biorąc pod uwagę, że mieszkamy w Obertilliach i podróż robi swoje, to stawiam na regenerację" - powiedziała Hojnisz, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Biathlonu.

W sobotę nie wystartują także pozostałe Polki, które zakwalifikowały się do biegu na dochodzenie: Karolina Pitoń (55. miejsce w sprincie) oraz Kamila Żuk (51.). Ta druga biathlonistka wyjechała już do Osrblie, gdzie przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów.

