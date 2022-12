PŚ w biathlonie: Dominacja Norwegów w biegu na dochodzenie, Guzik 41.

"To było po prostu niesamowite! Przystąpiłem do ostatniej strzeleckiej sesji ze świadomością, że muszę to posprzątać. Zaczęło się dziać. Wszystko zaczęło się układać. Widziałem, że wszystkie pięć strzałów były prawidłowe. Mogłem się więc świetnie bawić. To cudowne uczucie!" - powiedział Laegreid.