Niespodzianką zakończył się bieg sprinterski na 10 km biathlonowego Pucharu Świata w Le Grand Bornand. Wygrał Niemiec Benedikt Doll, który o 9,4 s wyprzedził Norwega Tarjei Boe. Na najniższym stopniu podium stanął reprezentant gospodarzy Quentin Fillon Maillet. Polacy zajęli odległe lokaty.

Najlepszy z "Biało-Czerwonych" Grzegorz Guzik zajął 54. miejsce. Polak strzelał bezbłędnie, ale bardzo słabo spisał się w biegu. Jego strata do również bezbłędnego Dolla wyniosła 2.01,6. Guzik jako jedyny z reprezentantów Polski zakwalifikował się do sobotniego biegu pościgowego. Łukasz Szczurek ukończył sprint na 87. miejscu (dwie karne rundy, strata 3.11,6). Andrzej Nędza-Kubiniec był 99. (pięć karnych rund, strata 5.21,8).



Walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się w biegu. Doll, T. Boe oraz Fillon Maillet wszystkie pociski umieścili w tarczy. Biegowo najlepszy okazał się Doll. T. Boe stracił do Niemca 9,4 s, a Fillon Maillet 11,3 s.



Lider klasyfikacji generalnej PŚ Johannes Thingnes Boe uplasował się tuż za podium. Młodszy brat Tarjeia musiał pokonać dwie karne rundy. Mimo to stracił do triumfatora tylko 14,8 s.

W piątek o godz. 14.15 rozpocznie się sprint kobiet z udziałem trzech Polek: Moniki Hojnisz-Staręgi, Kamili Żuk i Kingi Zbylut. Trener "Biało-Czerwonych" Michael Greis do Francji nie zabrał Magdaleny Gwizdoń. Doświadczona biathlonistka uda się na treningi do austriackiego Obertilliach.

