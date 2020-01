Trener reprezentacji Polski biathlonistek Michael Greis dokonał jednej zmiany w kadrze na zawody Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce. Doświadczoną Magdalenę Gwizdoń zastąpi Anna Mąka, która wystąpi w "Biało-Czerwonych" barwach po dwóch latach przerwy.

"Liczę bardzo na Magdalenę Gwizdoń w kontekście mistrzostw świata, dlatego zaplanowałem, że nie wystartuje w Pokljuce tylko wróci do treningów" - tłumaczył Greiss.



Trener "Biało-Czerwonych" zdradził, co zadecydowało o tym, że miejsce Gwizdoń zajęła Anna Mąka. "Ania o miejsce w składzie walczyła z Karoliną Pitoń. Długo szły łeb w łeb, ale w ostatnim starcie w Pucharze IBU w Osrblie wyraźnie lepsza była Anna i to zdecydowało" - zaznaczył selekcjoner.



27-letnia Mąka wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie po dwóch latach przerwy. Ostatni raz w zawodach Pucharu Świata rywalizowała w Anterselvie w styczniu 2018 roku. W sezonie 2019/20 startowała wyłącznie w zawodach Pucharu IBU. Jej najlepszym tegorocznym wynikiem jest 16. miejsce w sprincie w Osrblie.



Trzon kobiecej kadry pozostaje bez zmian. W Pokljuce o kolejne pucharowe punkty powalczą Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk i Kinga Zbylut.



W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec.



Zawody w Pokljuce są ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata w Anterselvie.