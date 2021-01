Polska sztafeta w składzie: Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Anna Mąka i Joanna Jakieła zajęła 15. miejsce w zawodach biathlonowego Pucharu Świata we włoskiej Anterselvie. Triumfowały Niemki, a kolejne miejsca zajęły Niemki i Francuzki.

W "Biało-Czerwonej" ekipie zabrakło Moniki Hojnisz-Staręgi, która przygotowuje się do startu w rozpoczynających się w środę mistrzostwach Europy w Dusznikach-Zdroju. Nie było też Magdaleny Gwizdoń i Karoliny Pitoń.

Do połowy dystansu za sprawą Zbylut i Żuk Polki plasowały się pod koniec czołowej "10". Kłopoty zaczęły się w drugiej części rywalizacji. Mąka wskutek niecelnego strzelania musiała pokonać dwie rundy karne, a Jakieła - jedną, co przekreśliło nadzieje na przyzwoity wynik.



Na ostatniej, czwartej zmianie walkę o zwycięstwo stoczyły Rosjanki i Niemki. Prawie równocześnie ruszyły na trasę Uliana Kajszewa i Franziska Preuss. Lepiej jednak dysponowana była Rosjanka, która w końcówce biegu uciekła Niemce i ostatecznie była od niej szybsza o 11 s.



Niespodzianką in minus jest szóste miejsce ekipy Norwegii. Spowodowała to słaba postawa Karoline Knotten, która na pierwszej zmianie miała jedną rundę karną i po pierwszych sześciu kilometrach jej zespół plasował się na 18. pozycji wśród 20 startujących ekip. Koleżanki spisały się dużo lepiej i wyprowadziły drużynę na szóste miejsce.



Wyniki sztafety (4x6 km):

1. Rosja 1:07.32,4 (0 rund karnych + 9 doładowań)

(Jewgienia Pawłowa, Tatiana Akimowa, Swietłana Mironowa, Uljana Kajszewa)

2. Niemcy strata 11,0 s (0+6)

(Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuss)

3. Francja 21,2 (1+9)

(Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon)

4. Włochy 40,5 (0+8)

5. Białoruś 46,5 (0+14)

6. Norwegia 59,6 (1+12)

...

15. Polska 5.08,5 (3+16)

(Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Anna Mąka, Joanna Jakieła)



Klasyfikacja PŚ sztafet (po 4 z 6 zawodów):

1. Niemcy 205 pkt

2. Francja 196

3. Szwecja 192

...

14. Polska 109

