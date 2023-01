Przyznała się do błędu i straciła złoto ME. Teraz otrzyma inną nagrodę!

Włoska biathlonistka Michela Carrara zdecydowała się na naprawdę godny uznania gest - sama zgłosiła się do sędziów, by zwrócić uwagę na to, że ci błędnie policzyli jej celne próby na strzelnicy i... w ten sposób straciła złoty medal mistrzostw Europy. Jej postawa fair play została jednak dostrzeżona przez organizację Panathlon, która przyzna jej specjalną nagrodę.