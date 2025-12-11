Partner merytoryczny: Eleven Sports

Huczy po decyzji ws. Rosjan. Chcą więcej, trwa walka z czasem

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Rosjanie i Białorusini mają wrócić do poważnego sportu. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie wydał wyrok ws. zawodników występujących w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). To wywołało prawdziwą lawinę - Rosjanie chcą pójść za ciosem i mówią o "trybie przyspieszonym". Wszystko z myślą o zbliżających się igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie, stojący na tle szeregu mundurowych osób w oficjalnym otoczeniu.
Rosjanie walczą o powrót na arenę międzynarodową. Złożyli kolejne odwołanie do CASSAJJAD HUSSAIN AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na arenie międzynarodowej od lutego 2022 roku. To pokłosie napaści zbrojnej na Ukrainę. W ostatnich miesiącach Rosjanie i Białorusini coraz bardziej domagają się jednak powrotu. Okazuje się, że są na dobrej drodze.

Rosjanie wracają. Tak wygrali pierwszą bitwę

Kilka dni temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie uznał, że zawieszenie rosyjskich sportowców nałożone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) nie ma podstaw prawnych. - Teraz FIS jest zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach - napisał z dumą Michaił Diegtiariew, minister w kraju rządzonym przez Władimira Putina. Precyzując, FIS musi dopuścić rosyjskich narciarzy i snowboardzistów do startów w dyscyplinach olimpijskich, o ile posiadają status zawodników neutralnych. Aby otrzymać zgodę, zawodnicy i ich otoczenie nie mogą publicznie popierać wojny ani mieć powiązań z siłami zbrojnymi lub agencjami bezpieczeństwa państwa. Na ten moment FIS oficjalnie utworzyła listę i jak donosi PAP, obecnie znajduje się na niej dziewięć nazwisk, która z pewnością będzie się wydłużać w następnych tygodniach.

Rosjanie triumfują, ale chcą więcej. Jest komunikat. Trwa walka z czasem

To jednak nie zniechęciło działaczy, bowiem Rosyjski Związek Biathlonu (RBU) w środę (10 grudnia) złożył pozew do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w związku z zakazem uprawiania przez rosyjskich sportowców rywalizacji pod auspicjami Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). O wszystkim poinformował Michaił Diegtiariow, którego cytuje Match TV. Ponadto prezes Rosyjskiego Związku Biathlonu Wiktor Majgurow oświadczył, że "organizacja zwróci się do CAS o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym".

To o tyle ważne, że Rosjanie liczą, że uda się rozpatrzyć sprawę jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi, które odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku).

- Szczerze mówiąc, niczego się nie spodziewam. Wszystko jest jasne. Wszyscy na coś czekają, na coś liczą. Ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jeśli każą mi się wycofać, jestem gotowa. Teraz nie ma potrzeby katować się oczekiwaniami. Trzeba żyć dniem dzisiejszym. Nie jutrem - powiedziała rosyjska biathlonistka, Natalia Szewczenko w rozmowie z Match TV.

Zobacz również:

Joanna Jakieła i Wojciech Skorusa
Biathlon

Najlepszy występ Polaków w historii startów w Pucharze Świata

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Rosjanie walczą o powrót. Nagle pojawił się komunikat. To rozwiało wątpliwości
Rosjanie walczą o powrót. Nagle pojawił się komunikat. To rozwiało wątpliwościFREDRIK SANDBERGAFP
Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie. Tło rozmyte, skupia uwagę na sportowcu i fladze.
Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Prezydent Rosji - Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja