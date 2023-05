Potajemnie uciekła z Ukrainy. Teraz będzie reprezentować Rosję

Sprawa Jekateriny Bekh była głośna już w poprzednim roku. Biathlonistka była jedną z tych zawodniczek, które tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, mimo że reprezentowały ten kraj, postanowiła wrócić do Rosji, nie zamierzając narażać się na niebezpieczeństwo dla przybranej ojczyzny.

Szansa na karierę wiodła przez Ukrainę

Bekh była w Rosji w szerokim składzie reprezentacji juniorów, ale konkurencja była dla niej zbyt silna i młoda zawodniczka postanowiła spróbować szansy gdzie indziej. Przeniosła się do kadry Ukrainy i przez ostatnie lata to właśnie tam osiągała sukcesy .

W 2020 roku Bekh została włączona do kadry seniorek, ale tam już nie prezentowała się tak dobrze i startowała głównie w Pucharze IBU . Cały czas jednak pozostawała w okręgu zainteresowań pierwszej reprezentacji.

Potajemna ucieczka z kraju

Wszystko zmieniło się jednak 24 lutego 2022 roku, kiedy to rosyjskie wojska napadły na Ukrainę. Jako Rosjanka nie poczuwała się do narażania na niebezpieczeństwo w swojej przybranej ojczyźnie i postanowiła wrócić do Rosji.