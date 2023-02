Polki, oprócz jednego wyjątku, słabo w biegu indywidualnym MŚ

H. Oeberg osiągnęła czas 43.36,1 i zwyciężyła, mimo że zanotowała jedno "pudło" na strzelnicy, a w tej konkurencji to dodatkowa minuta. Jej rodaczka Persson choć była bezbłędna i prowadziła po ostatnim strzelaniu, to na mecie straciła 10,3 s do zwyciężczyni.