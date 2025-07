Polka walczy o powrót do zdrowia po wypadku. "Chcę być samodzielna"

Luty 2025 roku. To właśnie wtedy doszło do fatalnego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mileny Widlak. Młoda polska biathlonistka podczas treningu w Jakuszycach nagle wypadła z trasy i z impetem uderzyła w drzewo. Wówczas doznała poważnym obrażeń ciała i błyskawicznie przetransportowana została do szpitala. Już wtedy wiadomo było, że sytuacja nastolatki jest poważna - działacze apelowali o pomoc w znalezieniu specjalistów, którzy mieliby pomóc Polce stanąć na nogi. Kilka tygodni później okazało się, że Widlak jest sparaliżowana od pasa w dół, a jej leczenie będzie znacznie kosztowniejsze, niż przypuszczano.