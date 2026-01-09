Polacy wstają z kolan. Nadchodzi złote pokolenie

W skrócie Jan Guńka osiąga bardzo dobre wyniki w Pucharze Świata w biathlonie. To pierwszy Polak od dawna, który należy do światowej czołówki.

Zmiana trenera oraz doskonała atmosfera w kadrze sprzyjają rozwojowi młodych biathlonistów.

Nowe pokolenie polskich sportowców śmiało wkracza na arenę międzynarodową, zbierając doświadczenia na dużych imprezach.

Jan Guńka już kilka lat temu sprawił, że baczniej zaczęliśmy się mu przyglądać Na koncie miał bowiem medale mistrzostw świata juniorów młodszych. W 2021 roku razem z Konradem Badaczem i Marcinem Zawołem sięgnęli po złoto w sztafecie. Guńka to też dwukrotny wicemistrz świata juniorów w sprincie z lat 2023 i 2024.

Ta zima jest dla niego przełomowa. Tylko w tym sezonie zgromadził prawie dwa razy więcej punktów w Pucharze Świata niż w całej dotychczasowej karierze.

Życiowy wynik mimo choroby, najlepszy występ Polaka od 2011 roku

Już na początku sezonu Guńka błysnął w szwedzkim Oestersund, gdzie zajął 17. miejsce w biegu pościgowym. Kilka tygodni później we francuskim Annency uzyskał życiowy wynik. W tej samej konkurencji był 13. Miał przy tym trzeci czas biegu netto, a do tego startował chory.

- Czułem, że zbiera mnie choroba. Zresztą po powrocie do domu na dobre mnie dopadło. Może nawet pomogła mi wówczas choroba we Francji, bo przez to myśli miałem gdzie indziej - śmiał się Guńka w rozmowie z Interia Sport.

To był najlepszy występ polskiego biathlonisty w Pucharze Świata od 2011 roku.

To 13. miejsce wcale nie było szokiem. Wiem bowiem dobrze, że tej zimy jestem w stanie osiągać takie wyniki. Na pewno byłem jednak zaskoczony tym, że wszystko się poukładało. Czołówka w biathlonie jest zdecydowanie szeroka. Dlatego trudno jest się wbić do niej, bo poziom jest bardzo wysoki

Czwarty Polak w historii

Nagrodą za dobry występ był awans do biegu masowego. Guńka został dopiero czwartym Polakiem w historii, który dostąpił tego zaszczytu. W tej konkurencji startuje bowiem biathlonowa elita. Przed nim udawało się to tylko znakomitemu Tomaszowi Sikorze, Wiesławowi Ziemianinowi i Krzysztofowi Pływaczykowi.

- Start w biegu masowym był dla mnie dużym przeżyciem. Nawet chyba za bardzo się zestresowałem i emocje chyba zagrały. Na pewno to świetne doświadczenie rywalizować z czołówką światową. To był mój pierwszy krok do elity - opowiadał.

Start w tej konkurencji nie obył się przez przeszkód.

Przybiegłem na strzelnicę, a w biegu masowym układani jesteśmy według kolejności dotarcia na nią. Niestety stanowisko 30 było zajęte. Po prostu pobiegłem na pierwsze wolne. Nie straciłem nic jednak, jeśli chodzi o czas

Światowej klasy trener wiele pomógł, jego przyjście było zaskoczeniem. Atmosfera siłą kadry

Zapytany o to, skąd taki wyskok w tym sezonie, odparł: - Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że takie wyniki zacznę osiągać znacznie wcześniej. Już w poprzednich latach myślałem, że jestem w stanie osiągać takie rezultaty. Musiałem jednak na to poczekać, ale fajnie, że w końcu pykło. Bardzo możliwe, że przyczyniła się do tego zmiana trenera, bo jednak dokonaliśmy wielu zmian w treningu i podejściu do biathlonu. Możliwe, że po prostu potrzebna była taka zmiana, żebyśmy zareagowali na nowe bodźce.

Przyjście Urosa Velepca na stanowisko trenera polskiej kadry mężczyzn było dużym zaskoczeniem. Także dla zawodników.

- Ta zmiana trenera była dużym zaskoczeniem. Nie tyle sama zmiana, ile to, że trafił do nas ktoś z absolutnego topu i to na rok przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. To czas, kiedy tych fachowców na rynku po prostu już nie ma - mówił Guńka.

W kadrze panuje dobra atmosfera. Śmiem twierdzić, że najlepsza od wielu lat i czasów, gdy razem na trasach startowali: Sikora, Ziemianin i Wojciech Kozub. Teraz do głosu zaczyna dochodzić złote pokolenie, bo życiowe wyniki notuje też Badacz i młodziutki Grzegorz Galica, który naszą wielką nadzieją. O Guńce już kilka lat temu Sikora pisał: "Jan Guńka, zapiszcie sobie gdzieś".

Na pewno pomaga nam dobra atmosfera w kadrze. Jeśli taka jest, to z przyjemnością się trenuje i startuje

Jemu takie występy jak w Oestersund czy Annency bardzo pomogły.

- Taki występ daje wiarę i motywację w to, że jednak potrafię. Jeśli dobrze będę wykonywał swoją robotę, to wiem, że na takie miejsca mnie stać - powiedział.

Pewniak na igrzyska. Tam wysokość "może zabić"

W Oberhofie zajął 30. miejsce w sprincie. Gdyby zaliczył czyste strzelanie, znowu byłby bardzo wysoko. Guńka jest jednak naszym pewniakiem na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Rywalizacja będzie się odbywała na trasach w Anterslevie.

- Trudno będzie nam na igrzyskach liczyć na medale, bo jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie. Jesteśmy młodą grupą. Jedziemy zebrać doświadczenie, ale też powalczyć o dobre lokaty. Realnym celem są tak naprawdę kolejne igrzyska. Na trasach w Anterselvie zdradliwa jest wysokość. Trzeba się dobrze przygotować, bo ta wysokość może zabić - mówił Polak.

Zaczynał od skoków narciarskich

Guńka ma dobre geny sportowe. Ojciec Ryszard Guńka to były dwuboista i skoczek narciarski, a obecnie sędzia w skokach narciarskich. Dwa razy oceniał skoki na igrzyskach - w Vancouver (2010) i Pjongczangu (2018). Mama - Halina Nowak-Guńka - to trzykrotna olimpijka (1992, 1994 i 1998) w dwóch różnych dyscyplinach. W zimowych igrzyskach olimpijskich w Albertville (1992) i Lillehammer (1994) startowała w biegach narciarskich, a w Nagano (1998) w biathlonie.

Sam Guńka próbował też skoków i biegów.

- Te skoki to były dawne czasy. To była druga klasa podstawówki. Zresztą szybko z nimi skończyłem. Nie były dla mnie. Chyba przez lęk wysokości - śmiał się kiedyś w rozmowie z Interia Sport

- Do drugiej klasy gimnazjum trenowałem biegi narciarskie, ale były dla mnie zbyt nudne. W biathlonie jest o wiele ciekawiej - dodawał.

Guńka do niedawna był studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ale sport wygrał z nauką. Ma w końcu ambitne cele: - Chciałbym w przyszłości wywalczyć złoty medal olimpijski.

Należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. To elitarna jednostka Wojska Polskiego, skupiająca najwybitniejszych żołnierzy-sportowców, reprezentujących Polskę w kraju i na świecie.

