Przypomnijmy: podczas biegu karabin 31-latka został "zanieczyszczony" przez śnieg i lód . Gdy ten pojawił się na strzelnicy i zorientował w sytuacji, robił, co mógł, by móc skorzystać ze sprzętu. Kamery telewizyjne pokazały, jak dmucha w lufę, kierując ją w kierunku głowy . Chwilę później próbował też pomóc sobie kijkiem.

Takie zachowanie stoi w sprzeczności z przyjętymi normami, ale i przepisami światowych władz. Stanowią one, że wszelkie zachowania, mogące stanowić zagrożenie dla uczestników jak i postronnych są zakazane . Mimo to Langer nie został ukarany, a jego zespół sklasyfikowano na dziesiątej pozycji.

Karygodne zachowanie podczas PŚ. Langer opublikował oświadczenie

Postawą Belga oburzeni byli telewizyjni komentatorzy. Ola Lunde z norweskiej "NRK" wprost przyznał, że biathlonistę powinno się zdyskwalifikować. Ten "na gorąco" wyjaśniał, że zadbał o to, by cała procedura była możliwie bezpieczna, a ryzyka wystrzału nie było . - W broni nie było amunicji - tłumaczył.

Po krótkim naświetleniu tła sytuacji (upadku na trasie, który to sprawił, że do jego broni dostał się lód) stwierdził, że "jego zdaniem każdy biathlonista postąpiłby podobnie i na początku zadbał o bezpieczeństwo". - Wyjąłem magazynek i otworzyłem zamek. To było oczywiste. Równie oczywiste jak to, że w swoim entuzjazmie robiłem wszystko, by jak najszybciej wznowić rywalizację - zaznaczał.