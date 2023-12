Sikora stawia pierwsze kroki pod opieką mistrza

Tomasz Sikora poważną przygodę z biathlonem rozpoczął w wieku już 15 lat, kiedy zapisał się do SKS Ryfama Rybnik, gdzie jego pierwszym trenerem był Serafin Janik. W tym klubie trenował do 1993 roku, po czym przeniósł się do Biathlonu Chorzów, a następnie do Dynamit Chorzów. W 1992 dwukrotnie zdobył złoty medal mistrzostw polski juniorów. Dobre wyniki spowodowały, że trafił do reprezentacji Polski trenowanej przez Aleksandra Wierietielnego. Tego samego, pod którego opieką Justyna Kowalczyk odniosła swoje największe sukcesy sportowe.